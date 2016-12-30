30-12-2016 14:26 | Лорета Вашкова

В минувшие дни мы, подводя итоги уходящего года, ознакомили вас со знаковыми событиями на чешской политической сцене и с ближневосточной политикой ЧР. Ныне предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий в стране, попавших на первые полосы СМИ и освещаемых «Радио Прага».

Предвкушение новых экономических перспектив, ощущение причастности к большой политике и исключительного положения в Европе – так, наверное, можно было охарактеризовать чувства многих граждан Чехии, наблюдавших прибытие в Прагу китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпинем, сделавшим в чешской столице трехдневную остановку по пути в США. Визит главы Поднебесной в Прагу сопровождался протестами критиков китайского режима. Сотни демонстрантов сначала собрались на митинг на пражском полуострове Кампа, а затем отправились непосредственно к Пражскому Граду, где проходило подписание договоров и встречи верховных чешских политиков с главой Китая. Путь демонстрантов к стенам президентской резиденции был прегражден полицией, хотя о проведении акции протеста было заранее заявлено и получено соответствующее разрешение.

Первый чех, планировавший примкнуть к джихадистам

Мы информировали также о первом чехе, планировавшем присоединиться к ИГИЛ. 5февраля 2016 г. он был задержан турецкими властями в аэропорту Стамбула при попытке сесть на рейс до города на границе, чтобы попасть на территорию, контролируемую исламскими боевиками. Позже молодой человек, которого СМИ называют «Ян С.», был отправлен обратно в Чехию и с июля 2016 г. находится под стражей. Прокурор выдвинул против данного гражданина обвинение в подготовке теракта. Данное преступление предусматривает исключительную меру наказания, что, согласно чешскому законодательству, означает «вплоть до пожизненного заключения». Дело передано на рассмотрение краевому суду г. Пльзень. «Он намеревался убивать российских и американских солдат, воюющих против ИГИЛ, а также бороться против сирийского правительства.Допускал возможность, что мог бы взяться за осуществление смертной казни. Кандидатов на смерть, по его же словам, он выбирал бы лично,однако расправа не была бы особо жестокой», следует из ссылки на показания Яна С. в Краевом суде в Пльзене.

Достижения археологов и ученых

В начале 2016 года стало известно о том, что престижный научный портал Heritage Daily включил открытие чешских египтологов, обнаруживших усыпальницу прежде неизвестной египетской царицы Хенткаус III в Абусире, в «горячую десятку» выдающихся мировых археологических находок 2015 года. Достижение это стало одной из самых значительных вех в насчитывающей уже более полустолетия деятельности чехов на данном поприще.

Чешские археологи находятся на передовой борьбы с Исламским государством. Ученые стремятся внести свой вклад в защиту мирового культурного наследия, уничтожаемого боевиками ИГИЛ.Материалы и документы, которые они собирают, составляя интерактивную карту древнего Мосула, описывают как поврежденные, так и полностью разрушенные исторические памятники, что должно существенно помочь их возрождению. Цивилизованный мир надеется, что реставрационные работы в этом иракском городе начнутся сразу же после его освобождения.

Чешские ученые совершили открытие переломного характера. После пятнадцати лет целенаправленных исследований им удалось выявить мутацию гена, являющейся причиной возникновения так называемой задней полиморфной дистрофии роговицы. На каждых 100 тысяч жителей страны приходится один пациент с упомянутым видом недуга.Результаты исследований пражского Института наследственных метаболических нарушений были опубликованы в престижном научном журнале The American Journal of Human Genetics. Поисками гена, чья мутация является причиной возникновения полиморфной дистрофии роговицы, одновременно занималось в мире сразу несколько научных групп. Чешские исследователи пришли к финишу первыми.

Ученые из Технического университета Либереца в апреле представили одно из последних своих открытий - протез кровеносного сосуда из нановолокна, который в будущем должен прийти на смену далеким от совершенства методам лечения и помочь восстанавлeнию органов наиболее естественным и щадящим образом. Революционное открытие стало возможным благодаря большой работе международно признанных экспертов либерецкого текстильного факультета.

Президент оказался не прав

Верховный суд ЧР постановил, что Канцелярия чешского президента не должна приносить извинения внучке Фердинанда Пероутки за слова Милоша Земана, который несколько раз приписал известному чехословацкому журналисту авторство несуществующей статьи «Гитлер – джентльмен», а его внучка Терезие Каслова через суд доказала ложность этого утверждения. Судьи аргументировали тем, что в обратном случае канцелярии главы государства был бы нанесен серьезный ущерб. Извинения вместо президента приносит Чешская Республика. Не должен был бы в таком случае Милош Земан, по мнению Терезии Касловой, извиниться хотя бы как гражданин?

«К сожалению, на конференции по случаю 70-летия освобождения Освенцима,в ходе которой президент произнес речь, где прозвучали фразы, на которые я подала жалобу, выступал не гражданин Милош Земан, а глава государства Милош Земан. А поскольку у нас нет права подать жалобу на главу государства, в суд был подан иск на Канцелярию президента ЧР». Какой урок внучка Фердинанда Пероутки вынесла для себя из всей этой истории, которая длится уже полтора года?

«Я вынесла для себя следующий урок: человек не должен терпеть вещи,которые его глубоко задевают, – даже если такие слова произнесены самим президентом, – и обязан с этим бороться. Откровенно говоря, меня немного удивило, что президент не был способен принести извинения, что избавило бы от необходимости решать дело в суде. Я была бы очень рада,если бы глава страны, в которой я живу, оказался способным признать свою ошибку и сказать: «Извините, мне жаль, я что-то перепутал». В конце концов, ошибаться – это человеческая черта».

Норвежский суд лишил Михалакову родительских прав

Гражданка Чехии Эва Михалакова, проживающая в Норвегии, окончательно лишилась родительских прав в отношении обоих своих сыновей. Норвежский суд отказался от рассмотрения апелляции Михалаковой против вердикта, вынесенного в июне 2016 года суда. Норвежская социальная служба Barnevernet отобрала у супругов Михалаковых сыновей Давида (9 лет) и Дениса (11 лет) пять лет назад на основании якобы имевших место сексуальных домогательств со стороны обоих родителей, их невнимательного отношения к детям и физического насилия над сыновьями. Согласно информации норвежской полиции, подозрения не подтвердились, однако социальная служба, а впоследствии и суды, сочли данные подозрения настолько серьезными, что распорядились оставить мальчиков у опекунов. С того времени братья живут в разных семьях. В Праге, как и в ряде стран Европы и в Америке проходили демонстрации против действий норвежской социальной службы Barnevernet.

Последний рабочий «Мастерской дьявола»

В возрасте 99 лет в декабре скончался Aдольф Бургер – чехословацкий наборщик, последний из узников концлагеря Заксенхаузен, работавших в мастерской по производству фальшивых денег. В ходе операции «Бернхард» нацисты руками заключенных производили миллионы поддельных английских фунтов,печатали американские и швейцарские паспорта, почтовые марки. Мемуары Бургера «Мастерская дьявола» о том, что пережил заключенный номер 65401,легли в основу киноленты «Фальшивомонетчики», получившей премию«Оскар»как лучший фильм на иностранном языке. В 1990-е годы бывший узник часто выступал на встречах со школьниками и учащимися гимназий Германии.

«Узнав, что по моей книге хотят снять фильм, я подумал: "Наконец-то об этом услышат не только 80 тысяч немецких школьников, до которых я пытался донести правду, – миллионы людей, посмотрев картину, узнают о том, что немцы были не только убийцами, но и обыкновенными фальшивомонетчиками". Ведь о мастерской никто ничего не знал, и у нас здесь тоже», – рассказал Адольф Бургер в интервью, сохранившемся в архивах «Чешского Радио».

Чехия помнит о земляках из Чернобыльской области

Почти весь июль провели в чешском оздоровительном лагере дети украинцев с чешскими корнями, живущие в пострадавших от последствий Чернобыльской аварии областях. Отдыхали ребята в заповедной области Йесеников, которая славится самым чистым воздухом во всей Центральной Европе. Оздоровительный отдых с разнообразной и насыщенной программой был организован уже в 26-й раз.

В чешских больницах появляется все больше российских и украинских врачей

В Чешской Республике растет число практикующих врачей, приехавших из-за рубежа. Только в прошлом году Чешская медицинская палата приняла в свои ряды 400 докторов с паспортами других государств главным образом, России, Украины и Словакии. Председатель Ассоциации больниц Чехии Ярослава Кунова отмечает, что квалификационные экзамены по четырем основным предметам в соответствии с чешскими экзаменационными требованиями представляют сложность,главным образом, для врачей из неславянских стран – им тяжело дается чешский язык, на котором проводятся тесты.. Специалисты из России и Украины справляются с этим гораздо легче. От врача также требуется разбираться в новейшей медицинской аппаратуре

Турция обвинила в терроризме чехов, помогавших курдам

В Турции были задержаны двое граждан Чехии, Мирослав Фаркас и Маркета Вшелихова при попытке нелегального пересечения границы Турции и Ирака. Им предъявлены обвинения в причастности к деятельности курдской милиции – Отрядов народной самообороны (YPG). Во время осмотра у них были обнаружены документы, указывающие на их связь с YPG, которая считается в Турции террористической организацией. По словам пресс-секретаря чешского МИДа Михаэлы Лагроновой, чешская сторона предпринимает все меры для возвращения своих граждан на родину; делом занимается консульский сотрудник в министерстве и посольство ЧР в Анкаре. МИД стремится выяснить аналогичные случаи других граждан, задержанных в Турции.

700-летие со дня рождения Карла IV

Чехия отмечала 700-летие со дня рождения «отца Отечества», как называли своего короля Карла IV чехи. К юбилею были приурочены масштабные мероприятия и выставочные проекты, в том числе и выставка «Наследие Карла IV в вихре столетий» в Вальдштейнском дворце.