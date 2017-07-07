Вацлав Ворличек удостоился награды за художественный вклад в развитие чешского кинематографа. 8 июля президент фестиваля также наградит премией американского актера и музыканта Джереми Ли Реннера, сыгравшего в прошлом году роль астрофизика Иэна в научно-фантастическом фильме «Прибытие», получившем 8 номинаций на «Оскара».

В последние дни кинофестиваля в Карловых Варах завершается обсуждение конкурсных кинокартин. Среди 12-и работ – историческая драма грузинского режиссера Георгия Овашвили Chibula, отрывок из беседы с которым мы предлагаем вашему вниманию.

Создается впечатление, что между вами и Карловарским кинофестивалем существует некое притяжение: в 2009 ваша полнометражная картина «Другой берег» получила здесь приз, в 2014 году фильм «Кукурузный остров» удостоился в Карловых Варах «Хрустального глобуса», в прошлом году вы стали членом жюри главной конкурсной программы на кинофестивале. С какими чувствами вы возвращаетесь в Карловы Вары в нынешнем году?

– Я возвращаюсь сюда всегда, как домой. Мне всегда очень приятно бывать здесь, это место действительно очень особенное для меня и для моей карьеры. Я всех здесь люблю, всех уважаю. Так что посещение уже стало какой-то закономерностью.

В этом году в Карловых Варах состоялась мировая премьера вашего фильма Chibula о последних днях жизни первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Название ленты позаимствовано у наименования грузинского села Дзвели Хибула. В 1993 году избранный демократическим образом президент умер при невыясненных обстоятельствах. Что подтолкнуло вас ныне заняться данной темой, и стремятся ли к объяснению причин смерти Гамсахурдии в самой Грузии? Есть ли шансы, что кто-то прольет свет на произошедшее?

– В течение всех этих лет было предпринято несколько попыток начать расследование, но никаких результатов это не принесло. Было проведено три или четыре расследования, но ни одно из них не могло подтвердить, было ли это самоубийство или убийство. Год назад, после того как мы начали работать над этой темой, было начато новое исследование, но мы до сих пор ничего об этом не знаем. Так что можно сказать, что это тема, которая каждого в Грузии очень интересует, это один из основных вопросов в недавней истории страны, которому нет ответа. Однако такие вопросы всегда требуют ответа, чтобы страна могла продолжать свой путь,

– отмечает Георгий Овашвили.

Правда иррациональных решений

Включена в основную конкурсную программу также дебютная полнометражная картина украинского режиссера Марины Степанской «Стремглав». Это история любви двух молодых людей, действие которой разворачивается на фоне событий 2014 года. Антон – музыкант, который возвращается на родину после двух лет учебы в Швейцарии и лечения от алкогольной зависимости в психоневрологическом диспансере под Киевом. Катя собирается лететь в Берлин в поисках лучших перспектив, однако их случайная встреча меняет все. Несколько вопросов режиссеру, запомнившемуся зрителям своими короткометражками «Каникулы» и «Мужская работа».

Героиня вашего фильма должна улететь в Берлин, однако туда, наконец, не улетает. Изменилось ли ваше собственное отношение к иммиграции с начала вашей кинематографической карьеры – насколько я знаю, вначале вы придерживались мнения, что работать надо на родине, но с течением времени вы высказывались о возможности иммиграции уже не столь однозначно?

– Я думаю, что точно надо уезжать учиться, и моей героине, с рациональной точки зрения, было бы неплохо поехать и получить какой-то опыт, но поскольку я, наверное, чаще принимаю иррациональные решения, то и героиня чаще принимает иррациональные решения – за ней стоит другая правда. Она в какой-то момент, глядя на это пространство с балкона троещинской квартиры, говорит: «Потому что я хочу быть здесь и сейчас». К этим пространствам, кстати, неоднозначное отношение у украинцев, в отличие от моего оператора-австрийца, который абсолютно влюблен в эти пространства, которые мы снимали. И благодаря его глазу, наверное, они и выглядят charming, как мне говорили.

В отношении иммиграции – я не вижу пока возможности переселиться окончательно в какой-нибудь совершенно другой мир, но легко представляю себе возможность мигрировать между разными мирами, в том числе культурными.

Продолжение беседы с Георгием Овашвили и Мариной Степанской вы сможете услышать в наших летних программах.