Ежегодно в конце августа крепость Гельфштын (Helfštýn) погружается в звуки мелодичных ударов молота – свою работу начинают мастера-кузнецы, приезжающие туда со всего мира. Результатом их трудов становятся многочисленные произведения, которые гости могут увидеть разделенными на несколько категорий: классическое и художественное кузнечное ремесло, украшения, оружие и литье металла. Безусловно, самым впечатляющим зрелищем является наблюдение за работой кузнецов художественной ковки, однако, и сами результаты их работы впечатляют не меньше. Почему же кузнецы облюбовали именно это место для своих встреч? На этот вопрос Радио Прага отвечает управляющий крепости Гельфштын Ян Лауро:

«В 80-е годы была предпринята попытка создать в рамках Музея Коменского просветительское мероприятие и организовывать ежегодно в средневековой крепости встречу, которая бы представляла различных ремесленников. Поэтому идея была такая: пригласить кузнецов, на следующий год – резчиков, каменщиков и так далее, и в течение недели демонстрировать различные ремесла. Все это было придумано, поскольку народные ремесла в то время были недостаточно представлены как в качестве сохранения традиций старины, так и в качестве составной части культурной жизни в крепости. Такова была первоначальная идея, однако, кузнецам так понравилось здесь в первый год – в 1982 году, что они уже не захотели покидать Гельфштын».

Но сказать, что кузнечное ремесло в крепость Гельфштын притянуто искусственно в наше время, конечно же, нельзя. Ведь и в Средние века там находилась настоящая кузница. Как рассказал Ян Лауро, находилась она в третьем дворе – там, где сейчас располагается восстановленная кузница, в которой гость может наблюдать аутентичную атмосферу. Сегодня – это «сердце» крепости Гельфштын, которое начинает биться сильнее всего именно в конце августа, когда съезжаются Гефесты со всего мира. А каким же был средневековый кузнец, какое положение он занимал в обществе?

«Кузнецы всегда были окутаны неким ореолом тайны. В обществе они занимали очень высокое положение. Большую роль в этом играли такие мистические поверья, что это люди, которые работают со всеми земными элементами. Кроме того, в те времена сталь была очень дорогостоящим материалом. Совсем иное положение занимали кузнецы, работавшие в крепостях. Они работали целиком и полностью на своих хозяев. Поэтому их обычной работой, помимо ремонта оснащения и различных сельскохозяйственных инструментов, было пополнение оружейных запасов, которые в те времена были неотъемлемой и важной частью жизни. Так что и там кузнецы занимали очень высокое положение», - продолжает Ян Лауро.

Ежегодно в последние выходные августа крепость Гельфштын превращается в настоящую кузнечную Мекку, куда приезжает от 500 до 600 активных мастеров, причем не только из мира художественной ковки, но и те кузнецы, которые создают замки, подковы, украшения. Что же касается гостей, то в этот «горячий период» через крепостные врата проходит от 8 до 12 тысяч гостей. Управляющий Ян Лауро рассказал и об одном интересном правиле, которое существует в Гельфштыне:

«Здесь существует правило: что на Гельфштыне родилось, то там и останется. Благодаря тому, что креопсть Гельфштын спадает под Музей Коменского в Пршерове, она располагает и своей коллекцией предметов художественной ковки, которая на сегодняшний день насчитывает около 1300 экспонатов. Более 90% из них – произведения с фестиваля Hefaiston, которые появились на протяжении ограниченного временного отрезка – двух часов. Как правило, это небольшие работы, миниатюрные художественные произведения. Большая часть из них занесена в подколлекцию, а те, которые не включены в нее, затем служат в качестве макетов для обучения или для других презентационных целей», - заключает Ян Лауро.