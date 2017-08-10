В чем будет отличаться новая система регистрации от ныне действующего Visapoint? Об этом с директором Визового отдела МИД Чехии Давидом Новым.

– В настоящее время система Visapoint предназначена для иностранных граждан, нуждающихся в оформлении разного рода виз. По планам Министерства иностранных дел, новая система, которая будет разработана, позволит записаться на прием в различные чешские консульства также и гражданам Чехии, если им необходимо оформить новый паспорт, заверить документы и так далее. Главной целью является создание общей большой регистрационной системы для осуществления консульской и визовой работы.

Заявления о том, что система Visapoint не работает – не объективны. Раньше, действительно, наблюдались проблемы в Украине. Упоминается в этой связи Вьетнам. Я могу прибавить сюда еще и Монголию. Однако суть проблемы не в том, что система не работает. Просто есть страны, где спрос на оформление документов превышает возможности чешских консульских отделов. Из-за этого зарегистрироваться в системе удается не всем», – подчеркивает директор Визового отдела.

Главная критика, однако, была связана с тем, что свободные места в очереди на прием на подачу документов перехватываются и перепродаются посредниками. Причем высказывалось мнение, что МИД Чехии к этому процессу причастен. Министерство иностранных дел неоднократно выступало с опровержениями подобных заявлений.

Бороться с этим, подчеркивает директор Визового отдела МИД Чехии Давид Новый, весьма сложно. В настоящее время невозможно распознать – осуществляет ли запись настоящий заявитель или же это делает посредник.

– К сожалению, существуют различные посредники, предлагающие такую услугу, как запись в очередь. Однако ни в прошлом, ни в настоящем им не удалось внедриться в систему стандартным способом. Кроме того, они не могут перепродавать это место в очереди, ведь запись производится на конкретного человека, на его данные. Нам известно о существовании подобных посредников, предлагающих просто услуги постановки в очередь. К ним обращаются люди: «Я не хочу сидеть за компьютером и пытаться записываться – запишите меня вы!» То есть посреднику платят деньги за то, что он пробовал записаться, и, возможно, ему это удалось сделать. Увы, есть страны, где на такой вид посреднических услуг существует большой спрос, – Вьетнам, Монголия, и до недавнего времени – Украина.

– Обратимся, однако, к новой системе, внедрения которой мы ожидаем в обозримом будущем, хотя произойдет это не сегодня и не завтра, – на нее будет объявлен тендер. По какому принципу эта система будет работать? Будет ли это так называемая «бесконечная очередь», или другой вариант?

– Скорее всего, второе. Мы тестировали «бесконечную очередь» в Узбекистане и в Монголии и пока не можем подтвердить, что система стала работать лучше. Мы столкнулись с проблемой посредников и так называемых «мертвых заявителей». Хотя люди и могли зарегистрироваться на любой день, очередь становилась слишком длинной, уходя на несколько лет вперед. Я, однако, не хочу сказать, что мы полностью от нее отказались, и я не исключаю, что мы еще вернемся к этому варианту. Пока рано говорить, как новая система будет выглядеть – она пока находится в начале разработки. Сейчас идет обсуждение того, как именно она должна выглядеть. Хотелось бы внедрить ее в первом или втором квартале 2018 г. Остается одна проблема – вряд ли нам удастся в какой бы то ни было стране принимать в месяц по 50 тысяч человек. Если существует высокий спрос на конкретную неделю или месяц, то тут не поможет никакая регистрационная система.

В заключение интервью, напомним, кто из иностранцев, в случае необходимости оформить документы на пребывание в Чехии, обязан воспользоваться регистрационной системой Visapoint?

– Если не принимать во внимание Украину, которая имеет свою специфику, - там существуют государственные программы, по которым определенные категории граждан идут в обход Visapoint, то в других странах система используется полностью для всех. Таких государств сегодня более 30, и там нужно записываться на подачу документов на долгосрочную визу или долговременное проживание. Это относится к России, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Китаю. Во всех этих станах заявитель обязан зарегистрироваться и получить номер на определенный день и время подачи.

– Обычные визы через эту систему не оформляются?

– Для получения обычной шенгенской визы регистрационная система используется достаточно редко, поскольку в странах, где мы оформляем большое количество шенгенских виз, используется система аутсорсинга, и любой заинтересованный в получении «шенгена», может подать заявление в любое время и любой день.