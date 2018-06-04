Сицилийская булла и Золотая булла Карла IV – драгоценные страницы чешской истории

С 4 июня они представлены в качестве экспонатов на выставке «По лабиринту истории Чешских земель», которая проходит в Пражском Граде.

Золотая сицилийская булла, состоящая из трех сшитых между собой документов, скрепленных печатью из сплава золота и серебра, была составлена 26 сентября 1212 года в Базеле королем Римский и Сицилийским, будущим императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном. На ее титульном листе начертано: «Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator electus et semper augustus, rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue» («Фридрих, Божьей благодатью избранный император Римский и август, король Сицилии, герцог Апулии и князь Капуи»).

15 августа 1198 года по решению Филиппа Швабского, Пржемысл Оттокар был коронован в Майнце как король Чехии. Документ, составленный спустя 14 лет, подтверждал права чешского правителя Пршемысла Отакара I, сына Владислава II, которые он получал в благодарность за поддержку Фридриха в борьбе за римскую корону – королевский титул и право наследования трона его потомками. Кроме того, за королем закреплялось также право светской инвеституры на назначение чешских епископов.

Свое название манускрипт получил благодаря тому, что его листы были скреплены золотой печатью короля Сицилии с изображением быка. Поскольку в империи в те времена не существовало специальной печати, Фридрих II использовал для документов личную печать.

Вторая Золотая булла появилась на полтора века позже – в 1356 году ее составил чешский король и император Священной Римской империи Карл IV, после чего она была утверждена имперским рейхстагом. Этим документом подтверждались исключительные права и независимый статус Чешских земель в составе империи. Булла признавала полный суверенитет князей в их владениях, узаконивала войны между феодалами, и запрещала городам заключать союзы.

Действие буллы прекратилось с лишь с окончанием в 1806 году существования самой Римской империи.

Интересно, что если печать на манускрипте Фридриха – это два полых кусочка металла, заполненных воском, то на документе короля Карла – это целая увесистая золотая печать. Выставка «По лабиринту истории Чешских земель», которая открылась в феврале 2018 г. и продлится до июля, приурочена к столетию основания Чехословакии, которое отмечается в этом году.

Среди раритетов, которые еще предстоит увидеть посетителям, будут и другие уникальные исторические документы, например, запечатанный конверт, в котором хранятся последние слова, произнесенные перед смертью первым президентом республики Т. Г. Масариком и записанные его сыном Яном. Завещание дает право открыть его лишь в 2025 году.