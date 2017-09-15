«Школа розового крокодила» - звучит обнадеживающе

Благотворительную организацию Pink Crocodile Дагмар Геррманова основала в 2009 году. По имеющимся данным, в настоящее время в Чешской Республике проживает около 4000 детей с тяжелыми комбинированными формами инвалидности, состояние которых не позволяет им посещать даже существующие специализированные школы. Дагмар Геррманова – педагог со специализацией на работу с детьми-инвалидами. Ей довелось работать в разных странах, и Pink Crocodile – ее благотворительный проект. Кроме того, она работает в международной компании по созданию вспомогательных приспособлений для детей-инвалидов менеджером по вопросам образования и исследованиям в Европе, части Азии и развивающихся странах.

«Ввиду того, что я жила и работаю в этих странах, и непрерывно поддерживаю этих детей, я видела, какое огромное количество детей нуждается и в иных видах помощи, нежели та, которую я могу предложить им в рамках моей работы. Когда я вернулась в Чехию, я работала в одном центре, куда ко мне на терапию приходили дети, которые не могли посещать ни одну из школ. Мы узнали, что они посещают мои занятия и, одновременно, находятся на домашнем обучении. Поэтому мы создали для них возможность посещать раз в неделю программу под одной крышей «Бобры – для детей с комбинированными формами инвалидности». В рамках этой программы мамы и папы проходили с детьми одновременно все виды терапии, которые бы, в противном случае, были бы разделены на целую неделю. Они также получали информацию о том, как заниматься с детьми дома».

Родители видели, какой прогресс в развитии детей наблюдается после занятий по программе Дагмар Геррмановой, и, конечно же, хотели, чтобы обучение проходило чаще. Поэтому преподаватели решили основать для них детский сад и начальную школу – Pink Crocodile School («Школа розового крокодила»). И все же, почему крокодил розовый?

«Когда мы основывали нашу организацию, мы решили, что не хотим, чтобы название звучало грустно. Поэтому, с одной стороны, мы хотели звучать оптимистично, а с другой – запоминаемо. И розовый крокодил показался нам тем, что надо, это не звучало печально и откладывалось в памяти».

Pink Crocodile School посещают дети, от которых в других спецшколах, в общем-то, отказались. Как и почему оказалось возможным им помочь в Розовом крокодиле?

«Pink Crocodile School в первую очередь помогает детям с такими тяжелыми комбинированными формами инвалидности, которые из-за степени их физических ограничений не могут обучаться в имеющейся сети спецшкол. Преимущественно это дети с сенсорными формами инвалидности, то есть – незрячие, неслышащие или с комбинацией этих нарушений. Часто в дополнение к этому у ребят имеются умственные отклонения или аутизм. У большинства наших детей плюс ко всему этому серьезные проблемы со здоровьем – пороки сердца, диабет, тяжелые формы эпилепсии. Большинство спецшкол в Чехии специализируется на отдельные формы инвалидности. Поэтому в рамках терапевтической программы «Бобры – для детей с комбинированными формами инвалидности» и сейчас в школе мы ориентируемся именно на такую целевую группу», - продолжает Дагмар Геррманова.

Все занятия, походящие в Pink Crocodile School, тесно связаны с музыкотерапией и с юмором, работает в школе и так называемый «медицинский клоун».

Из-за недостатка площадей, даже несмотря на то, что данный благотворительный проект поддерживается государством, «Школа розового крокодила» может принять совсем небольшое количество учащихся. Поэтому на 280 квадратных метрах в пражском районе Летняны проходит обучение всего 20 детей – 10 в детском саду и 10 – в начальной школе. Сейчас «Розовый крокодил» ищет новые помещения, куда можно было бы переместить школу и детский сад. Также организация планирует строительство детского хосписа.