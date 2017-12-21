«Шенгенская» Чехия – десять безграничных лет

Присоединение к Шенгенскому договору многие считают событием, чуть ли не более значимым, чем вступление страны в Евросоюз. Не случайно эту годовщину отмечают во многих приграничных населенных пунктах, жизнь которых кардинально изменил Шенген. Одним из таких примеров может служить городок Божий Дар в Карловарском крае.

Несмотря на холодную декабрьскую погоду и снег, обильно покрывающий этот горный уголок, чехи и немцы встретились на пограничной полосе, которая в ту историческую ночь 2007 года стала виртуальной. И, разумеется, открыли по этому случаю шампанское. Сейчас автомобили проносятся по этому участку, не останавливаясь, и лишь синяя табличка, обрамленная золотыми звездами, сообщает, что вы покидаете территорию Чешской Республики и въезжаете в ФРГ.

Шампанское в честь падения «шенгенского занавеса»

«Позвольте поприветствовать вас по случаю годовщины присоединения Чешской Республики к Шенгенскому пространству! 10 лет назад здесь стояли здания, в которых находились таможенники, пограничники, и где наших граждан досматривали», – напоминает собравшимся мэр Божьего Дара Ян Горник.

Как изменилась здесь жизнь за прошедшее десятилетие после «падения шенгенского занавеса»? «Мы инвестировали, прежде всего, в развитие инфраструктуры, предназначенной туристам, а новые туристические тропы, санитарные удобства, канатные дороги и подъемники и т.д.», – рассказывает Ян Горник.

Мирко Эрнст, мэр близлежащего саксонского города Kurort Obewiesenthal, также положительно оценивает присоединение соседей к территории Шенгена. «Мы избавились от неприятных проверок, установили новые контакты между двумя странами и можем плодотворнее сотрудничать во всех сферах», – подчеркнул он. При этом, по словам немецкого мэра, еще многое предстоит сделать, прежде всего, реконструировать территорию. «Кроме того, нам еще не удалось открыть начальную чешско-немецкую школу», – сетует Мирко Эрнст.

О вступлении в Шенген вспоминают сегодня и на чешско-словацкой границе, где 10 лет назад у поселка Старый Гроенков символически перерезали пограничный шлагбаум, разделявший тогда территорию двух стран. Это событие тогда назвали «новым воссоединением Чехии и Словакии».

«Самое ощутимое присоединение к Европе»

Ехать без остановки, лишь провожая взглядом указатели с названием очередной страны... «Это было очень осязаемое присоединение к Европе, когда мы, действительно, прочувствовали на собственном опыте, какого это – находиться в Европе без границ», – считает европарламентарий от чешской христианско-демократической партии Павел Свобода, выступающий за скорейшее включение в Шенгенское пространство Румынии, Болгарии и Хорватии. Кипр уже практически выполнил все необходимые для этого условия.

Следует напомнить, что в ситуации резкого притока беженцев шесть стран Шенгена частично вернули пограничный контроль. Так, полиция и таможенники Германии и Швеции проводят выборочные проверки автомобилей и авиапассажиров. Временно введенные меры были продлены после ряда террористических атак, прокатившихся по Европе. Однако, как подчеркивает при этом канцлер Германии Ангела Меркель, европейцем необходимо по-прежнему обеспечивать свободу передвижения, а регулировать миграцию следует на внешних границах.

4 312 000 квадратных километров и 420 миллионов человек

14 июня 1985 г. в люксембургском поселке под названием Шенген Бельгия, Люксембург, Германия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о введении свободного передвижения по территории своих стран. В настоящее время Шенгенский договор объединяет 22 государства Евросоюза, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. Великобритания и Ирландия участвуют в договоре частично, не отменив пограничный контроль. Монако, Сан Марино и Ватикан вошли в Шенген де-факто. На территории стран Шенгена, которая составляет 4 312 000 км2, проживает 420 млн человек.

С осени 2009 г. безвизовый режим действует для стран Западных Балкан – граждане Македонии, Черногории и Сербии получили право краткосрочного безвизового въезда в Шенген. С декабря 2010 г. те же правила распространились на Албанию и Боснию и Герцеговину. В 2017 г. безвизовый въезд на территорию Шенгена открыт и для граждан Украины, оформивших биометрический паспорт.