Шекспир под пражским небом

Эва Туречкова
26-06-2018
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«Ромео и Джульетта», «Комедия ошибок», «Гамлет»… В Праге открываются традиционные «Летние шекспировские торжества» под открытым небом. Инициатором создания фестиваля стал еще президент Вацлав Гавел.

«Все хорошо, что хорошо кончается», Фото: © AGENTURA SCHOK / Павел Мара«Все хорошо, что хорошо кончается», Фото: © AGENTURA SCHOK / Павел Мара «Все хорошо, что хорошо кончается» - именно с последней комедии, написанной Уильямом Шекспиром в самом начале XVII века, стартует в этом году традиционный показ произведений величайшего английского поэта и драматурга. Фестиваль является крупнейшим мероприятием своего рода в Европе.

«В пьесе выступают два главных героя, увлеченных своими страстями. Однозначно положительными их назвать сложно. Гелена себя местами ведет просто отвратно, упорно преследуя свою цель. Все это нам хорошо знакомо и в наше время», - рассказывает музыкальный композитор и педагог Владимир Франц, который является автором музыки к постановке.

«Когда вы пишете музыку к пьесе, вы занимаетесь дополнительной драматургией. Это не просто набор звуков, у вас должно быть четкое представление, какую мысль вы хотите донести до зрителей», - объясняет Франц.

В комедии «Все хорошо, что хорошо кончается» - а такой жанр произведению присудил сам автор – переплетаются две судьбы: Бертрама - знатного графа, повесы и по-своему еще ребенка и молодой, но искушенной Гелены, дочери известного лекаря, решившей женить на себе запутавшегося аристократа.

«Молодая девушка все решает постельным трюком, оказавшись в ложе вместо любовницы Дианы», - описывает развязку сюжета профессор английской литературы Карлова университета Мартин Гилски.

«Гамлет», Фото: © AGENTURA SCHOK / Виктор Кронбауэр«Гамлет», Фото: © AGENTURA SCHOK / Виктор Кронбауэр Всего в Пражском Граде, в Силезско-остравском замке, в брненском замке Шпилберк, а также в Братиславском Граде будут в течение лета представлены девять спектаклей классика английской драмы. Кроме уже названных, еще и постановки «Мера за меру», «Комедия ошибок», «Гамлет», «Много шума из ничего», «Виндзорские насмешницы» и «Двенадцатая ночь».

В этом году в последний раз посетители смогут посмотреть «Сон в летнюю ночь» и трагедию «Ромео и Джульетта».

Первые «Летние шекспировские торжества» состоялись в 1990 году, с 1998 г. показ проводится ежегодно. Фестиваль заканчивается 7 сентября.

Эва Туречкова
26-06-2018
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