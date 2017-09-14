С утечкой информации будут бороться на высшем уровне

Напомним, что парламентская комиссия по расследованиям была учреждена в середине июля, прежде всего, в реакции на обнародованные записи беседы бывшего журналиста издания Mladá fronta Dnes Марека Пршибила с главой движения ANO и экс-министром финансов Андреем Бабишем. Комиссия допросила 26 человек, однако в итоге ни одного заявления в суд подано не было.

Итак, помимо прочего, комиссия рекомендовала, чтобы в Верховной прокуратуре появилось специальное подразделение, где в рамках подготовительной процедуры расследовалась бы уголовная деятельность прокуроров. Союз прокуроров не возражает против появления такого подразделения, но считает его ненужным. Тем не менее, по мнению члена комиссии Лукаша Плетихи, этот шаг поможет в будущем воспрепятствовать утечке информации из уголовных дел.

«Главы всех ведущих министерств и управлений сообщили нам, что в их ведомствах все порядке, а проблемы в других местах. Если бы все было так на самом деле, не было бы этих разбирательств, а у комиссии не было бы причин заседать».

Депутаты также предложили, чтобы в будущем все органы, задействованные в уголовном делопроизводстве, были должны в обязательном порядке отмечать и заносить в дело все контакты со СМИ. Таковы две основные меры, рекомендованные депутатами правительству. Как уже было отмечено, это задача, скорее, для нового кабинета министров. Премьер-министр Богуслав Соботка подтвердил, что его кабинет уже не будет заниматься подготовкой изменений в законодательстве:

«В следующем избирательном периоде будет необходимо подкорректировать законодательство таким образом, чтобы не происходило утечки информации из уголовных дел. Потому что впоследствии эта утечка воспринимается селективно, предпринимаются попытки этой информацией злоупотреблять в политической борьбе, в различных дискредитирующих кампаниях, которые не обязательно носят политический характер, но могут быть экономически мотивированными или иметь иной подтекст», - подчеркнул глава правительства.

Палата депутатов в соответствии с рекомендациями комиссии также хочет, чтобы вся информация от уголовного судопроизводства, включая, например, записи прослушиваний и протоколы обысков, имела правовую защиту как персональные данные. Исключение бы составляли лишь те материалы, которые были озвучены в рамках открытых судебных процессов.

Поправка к закону о свободном доступе к информации должна, в свою очередь, обеспечивать, чтобы принцип неразглашения подготовительного уголовного производства не мог быть нарушен.

По мнению члена парламентской комиссии по расследованиям случаев утечки конфиденциальной информации Марека Бенды, работа комиссии принесла хорошие результаты:

«Я думаю, что это значительный прогресс. После того сообщения, которое появилось в прошлом году по поводу реорганизации полиции, вновь становится очевидным, что проблема утечки информации из уголовных дел является проблемой сотрудничества органов, участвующих в уголовном делопроизводстве, с некоторыми журналистами. Оказание влияния на общественное мнение и на права подозреваемых является серьезным вопросом, и необходимо эту проблему решать».