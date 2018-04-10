С момента введения антитабачного закона в Чехии снизилось число инфарктов

Резко уменьшилось количество больных, чьи заболевания так или иначе связаны с курением. Это касается не только инфарктов (во второй половине 2017 года пациентов с этим диагнозом было на 730 меньше, чем во второй половине 2016-го), но и стенокардии, астмы и острой коронарной недостаточности. Об этом свидетельствуют данные, представленные Институтом информации и статистики здравоохранения (Ústav zdravotnických informací a statistiky – ÚZIS). По словам Ондржея Майека, сотрудника ÚZIS, наиболее ощутимое снижение числа пациентов было зафиксировано среди больных с коронарной недостаточностью.

«За эти пять месяцев 2016 года госпитализированных было более 60 тысяч, в 2017 году – около 54 тысяч».

Положительная динамика наблюдается у людей, заболевания которых напрямую связаны с курением и вдыханием табачного дыма – там симптомы проявляются практически моментально (например, астма). Количество пациентов со стенокардией снизилось на 16%, с астмой – на 11%. Таким образом, за пять месяцев число госпитализированных с этими диагнозами сократилось на 10 000 человек. Многие врачи объясняют этот спад именно введением запрета на курение в ресторанах.

«Всего несколько минут в прокуренном и задымленном помещении влияет на сосуды человека. Поэтому количество острых приступов астмы или инфарктов миокарда снизилось буквально на следующий день после введения закона»,

– сообщает руководитель Центра для табакозависимых Всеобщей факультетской больницы в Праге Ева Краликова.

Что касается других заболеваний, которые может вызвать курение – например, рака легких, подавляющее большинство больных которым являются курильщиками – эффект антитабачного закона пока неизвестен, поскольку результат проявится только через несколько лет. Однако приведенные цифры являются предварительными – полноценное исследование за 2017 год будет обнародовано летом текущего года.

Ложка дегтя и скептицизма

Следует также отметить, что далеко не все настроены так оптимистично. Подобные тенденции наблюдались и в других европейских странах после введение запрета на курение в общественных местах и ресторанах. Там также было зафиксировано снижение количества пациентов с острым коронарным синдромом. Некоторые специалисты отмечают, что данные результаты не слишком достоверны, ведь речь идет не о научно контролируемом эксперименте, где есть опытная и контрольная группы. Это лишь данные медицинской статистики отдельных стран до и после введения в них запрета на курение.

Скептики есть и среди врачей. Многие из них считают, что пока нельзя утверждать, что закон, принятый полгода назад, положительно скажется на показателях здоровья граждан. Это долгосрочная программа, и она может дать эффект только спустя годы. Конечно, люди, страдающие от острых приступов астмы, смогут ощутить результаты введения данного закона практически сразу. Но у заядлых курильщиков ситуация намного сложнее.

После отказа от курения у человека начинается процесс очищения организма, который (в зависимости от стажа курильщика) составляет от одного года до десяти лет, т. е. только через десять лет снизится риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и уменьшится количество мутаций ДНК, вызванных курением. Что касается бронхолегочных патологий, то, например, хроническая обструктивная болезнь легких остается у пациента на всю жизнь, после отказа от курения может лишь снизиться число обострений и скорость прогрессирования болезни.

Борьба с борьбой с курением

Закон о борьбе с курением остается одной из самых обсуждаемых тем, хотя с момента его введения прошло уже более полугода. Депутаты парламента собираются рассматривать варианты его смягчения. Марек Бенда из партии гражданских демократов предложил ввести послабления для маленьких пивных площадью менее 80 квадратных метров, где не готовят и не подают еду: решение о том, можно ли гостям курить, принимал бы владелец заведения. Кроме того, в ресторанах и барах, где продолжит действовать запрет на курение, предлагается ввести отдельные помещения (без обслуживания) для курильщиков, где будет необходимо оборудовать специальную систему вентиляции и кондиционирования воздуха.

Как утверждает Марек Бенда, на данный момент его предложение поддерживают 86 депутатов из всех политических партий, кроме KDU-ČSL.

Кроме того, противником данных изменений является министр здравоохранения Адам Войтех:

«Я не знаю, что можно считать важнее человеческого здоровья. Неужели это возможность закурить и выпить в ресторанах и барах? Я не уверен, что это большая ценность, чем защита нашего здоровья. Поэтому я как министр здравоохранения должен защищать именно эту позицию, и я считаю, что в этом есть смысл».