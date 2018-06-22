Рынок работорговцев в центре Праги. Флешмоб Amnesty International

Игорь Будыкин
22-06-2018
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Вацлавская площадь, Прага. На мостовой, опустив головы, стоит группа молодых девушек и парней со связанными руками. На груди у них таблички с ценой – в долларах, евро, кронах. Люди в чёрном с мегафонами в руках предлагают каждому желающему купить себе за небольшую цену раба или рабыню – для каких угодно целей.

Фото: ЧТК / Шулова КатержинаФото: ЧТК / Шулова Катержина Специальным флешмобом международная организация Amnesty International на одной из главных площадей Праги отметила День беженца.

– Что вы хотели этим сказать, какова цель этой акции?

Этим флешмобом чешское отделение организации Amnesty International, в Международный день беженца, хочет привлечь внимание к бедственному положению людей, находящихся в лагерях для мигрантов в Ливии. Ситуация там ужасная. Тысячи беженцев там содержаться в нечеловеческих условиях. Они голодают, не получают медицинской помощи, у них нет воды в достаточном количестве. Местные криминальные группировки, часто в содружестве с официальными органами, здесь же организовывают рынки, на которых беженцев и мигрантов продают за деньги, как рабов. Людей пытают, насилуют, убивают.

Мы также хотим обратить внимание на то, что Евросоюз намерен сократить квоты по приему людей, которые могли бы найти здесь убежище. Италия, например, заключила договор о сотрудничестве с ливийской пограничной стражей с целью остановить поток беженцев. Корабли, лодки с мигрантами будут задерживать и возвращать в Ливию, – комментирует Шарка Антошева из Amnesty International.

Фото: ЧТК / Шулова КатержинаФото: ЧТК / Шулова Катержина – Ваша акция касается всех желающих получить убежище в Европе или вы акцентируете внимание только на ливийской ситуации?

– Положение в Ливии является беспрецедентным, это просто катастрофа. Но, конечно, мы отслеживаем ситуацию с беженцами во всём мире. Их общее количество сейчас самое большое со времён Второй мировой войны. По данным комиссара ООН по делам беженцев, 24,5 миллиона людей в настоящее время вынуждены бежать с насиженных мест, бросая свои дома. Но многие принимающие страны ужесточают условия приёма мигрантов или же вовсе закрывают свои границы. Легальных способов получить убежище всё меньше.

– Как обстоят дела с беженцами в Чехии?

– Конечно, продажи рабов в Чехии нет. Само собой, Чехия – это не Ливия. Но мы членское государство Евросоюза. И мы призываем не закрывать глаза на эту проблему, сотрудничать в этом вопросе с Ливией. Чешская Республика крайне неохотно принимает беженцев. У нее очень маленькая квота. Мы надеемся на изменение позиции власти в этом вопросе.

Игорь Будыкин
22-06-2018
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