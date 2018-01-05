Ряду чешских проектов перекроют финансовые потоки Евросоюза

Министерство охраны окружающей среды вычеркивает из списков финансирования фондами Евросоюза 14 проектов, претендовавших на общую сумму 5,8 млн евро. Причем речь идет уже не только о проектах, в отношении которых ведет расследование OLAF, но и тех, в отношении которых начато административное или уголовное расследование внутри Чехии. Вывести проекты из списков предложила и Еврокомиссия, и Министерство финансов ЧР.

По сообщению Министерства охраны окружающей среды все они относятся к периоду 2007–2013 гг. «Данный шаг не будет иметь никаких негативных последствий для Чешской Республики с точки зрения получения страной европейского финансирования», – подчеркивается в сообщении ведомства.

При этом Министерство не сообщает, о каких конкретно проектах идет речь. «Чисто теоретически, если бы расследование выявило просчеты, государство может потребовать возврата средств на сумму, составляющую до 100% предоставленных дотаций», – сообщает пресс-секретарь ведомства.

Подобные проблемы подстерегают и другие компании – по сообщению Минфина, Еврокомиссии рекомендует отобрать евродотации у 44 проектов.

Вынуть деньги из «Гнезда аиста»

Среде проектов, у которых предлагается отобрать финансирование, самым громким остается, конечно, так называемая ферма «Гнездо аиста» – культурно-образовательный комплекс с конференц-залом, рестораном и отелем, главное здание которого возведено в форме гнезда из прутьев, которые обычно сооружают аисты.

Чешской полицией выдвинута версия, что упомянутая компания, получившая из фондов Евросоюза 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро), была преднамеренно выведена из состава холдинга Agrofert с целью получения средств, на которые не имела права, поскольку они распределялись лишь среди малых и средних предприятий.

Обвинение по делу «Гнездо аиста» выдвинуто в отношении 11 человек. Помимо самого Андрея Бабиша, это и некоторые члены его семьи, а также глава парламентской фракции ANO Ярослав Фалтынек. Компания «Ферма "Гнездо аиста", в тот момент носившая название ZZN AGRO Pelhřimov, в конце 2007 – начале 2008 г. входила в холдинг Agrofert, собственником которого являлся Андрей Бабиш.

В декабре 2007 г. она была превращена в акционерное общество ZZN Pelhřimov, для чего, по мнению следователей, не было никаких объективных причин с точки зрения ведения предпринимательской деятельности. Изменение формы компании, однако, позволило скрыть истинного владельца фирмы, а сама компания получила дотацию. Через несколько лет, достаточных для выполнения условий дотации, компания вернулась «под крыло» холдинга Agrofert.

Полиция ЧР уже передала в парламент нового созыва заявление о лишении Андрея Бабиша депутатского иммунитета для проведения расследования, которое парламентская комиссия должна рассмотреть уже 15 января.

Минфин ЧР напоминает – если Чехия не согласится с рекомендациями Еврокомиссии о лишении ряда проектов финансирования, общий поток дотаций из Брюсселя может быть сокращен, что, в итоге, негативно скажется на государственном бюджете в целом.