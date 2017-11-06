«Русская» библиотека Т. Г. Масарика по новому адресу

«Сейчас мы находимся в одном из самых современных архивов Чешской Республики, это здание было построено в 2006 году. Всего здесь четыре отдельных хранилища. Мы - в зале, где размещен архив президента Масарика», - рассказывает Лубош Велек.

В зале Т. Г. Масарика - более двух с половиной тысяч боксов, буквально набитых информацией о жизни и эпохе первого чехословацкого президента. Здесь не только официальные бумаги, но и журналы, статьи, а также его личная корреспонденция.

«Это помещение доступно только работникам и руководству архива, но у нас есть читальный зал, где вы можете ознакомиться со всеми необходимыми вам документами. Мы не можем пускать сюда посторонних из соображений безопасности, а также потому, чтобы не нарушать идеальных условий хранения книг, то есть постоянной температуры и влажности воздуха», - объясняет Велек.

Непосредственно библиотека Т.Г. Масарика расположена в задней части здания. В огромном зале хранится более 165 тысяч изданий.

«Если сосчитать длину полок, это где-то пять километров книг», - рассказывает директор архива. Наряду с научными публикациями тут хранится и художественная литература. Среди авторов чаще всего встречаются фамилии русских классиков XIX-го века.

«Мы считаем, что многие из русскоязычных изданий – это личные подарки президенту Масарику от русских эмигрантов, прибывших в Чехословакию. Не исключено также, что президент Масарик специально покупал у них эти книги, чтобы, таким образом, оказать социальную и материальную поддержку», - считает Велек.

В некоторых книгах можно обнаружить заметки и комментарии самого президента.

Институт им. Масарика и Архив АН ЧР вы можете найти по адресу: Прага 8, ул. Габчикова 2362/10. Читальный зал открыт по понедельникам и средам с 9 до 18 часов.