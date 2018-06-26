Рука помощи жертвам преступлений

«Я бы рекомендовала, чтобы люди не замыкались в себе, а искали помощь. Сами собой проблемы никуда не денутся», – советует Яна, которая не понаслышке знает о том, что испытывает человек, ставший жертвой преступления. После нападения Яна так и не смогла окончить выбранное ей учебное заведение, и вынуждена была обратиться к врачам-специалистам.

Служба пробации и медиации контактировала Яну тогда, когда стало известно, что осужденный за нападение на нее преступник подал заявление об условно-досрочном освобождении. Консультант незамедлительно собрал и передал комиссии информацию о глубокой психической травме, нанесенной насильником своей жертве.

Преступник вышел на свободу досрочно, но если только он попытается нарушить запрет приближаться к Яне и как-либо ее контактировать, он вновь окажется за решеткой.

Консультант Службы пробации и медиации организовала для Яны прохождение курса психотерапии и на протяжении всего времени помогала Яне вернуться к нормальной жизни.

«Постепенно я выяснила, что моя подопечная не получила вовремя информацию о том, на что может рассчитывать. Она не знала, что ей могут оказать материальную помощь, не подозревала о том, что с работой поможет трудовая биржа», – комментирует консультант Службы пробации и медиации Карин Роглова.

Кроме этого Служба также обеспечивает сопровождение на заседания судов, помогает договориться с адвокатом.

С середины 2013 года, когда вступил в действие закон, гарантирующий помощь со стороны государства жертвам преступлений, клиентами Службы пробации и медиации стали 28,5 тысяч человек.

В стране действует 74 филиала упомянутой службы, в 56 из них работают специалисты по оказанию помощи людям, подвергшимся нападениям и насилию. С 2016 по 2020 год предоставление консультаций обеспечивается за счет проекта Европейского союза.

«Я думаю, что множество людей не знает своих прав и не подозревает, что может обратиться к нам. Они не знают, например, о своей возможности получить профессиональную консультацию, как с нашей стороны, та, в том числе и от других организаций, помогающих жертвам преступлений», – подчеркивает руководитель проекта Службы пробации и медиации «Почему я?» Маркета Сироткова.