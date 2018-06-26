Рука помощи жертвам преступлений

Антон Каймаков
26-06-2018
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Право на получение необходимой информации, защиту в случае опасности, охрану частной жизни, а также предоставление финансовой помощи обеспечивает государство всем гражданам, оказавшимся жертвами уголовных преступлений. В рамках специальной пятимесячной информационной кампании Служба пробации и медиации Чехии надеется расширить осведомленность граждан о том, на какую поддержку они могут рассчитывать, если они окажутся в положении жертвы, например, нападения преступников.

Иллюстративное фото: Policie ČRИллюстративное фото: Policie ČR «Я бы рекомендовала, чтобы люди не замыкались в себе, а искали помощь. Сами собой проблемы никуда не денутся», – советует Яна, которая не понаслышке знает о том, что испытывает человек, ставший жертвой преступления. После нападения Яна так и не смогла окончить выбранное ей учебное заведение, и вынуждена была обратиться к врачам-специалистам.

Служба пробации и медиации контактировала Яну тогда, когда стало известно, что осужденный за нападение на нее преступник подал заявление об условно-досрочном освобождении. Консультант незамедлительно собрал и передал комиссии информацию о глубокой психической травме, нанесенной насильником своей жертве.

Преступник вышел на свободу досрочно, но если только он попытается нарушить запрет приближаться к Яне и как-либо ее контактировать, он вновь окажется за решеткой.

Консультант Службы пробации и медиации организовала для Яны прохождение курса психотерапии и на протяжении всего времени помогала Яне вернуться к нормальной жизни.

«Постепенно я выяснила, что моя подопечная не получила вовремя информацию о том, на что может рассчитывать. Она не знала, что ей могут оказать материальную помощь, не подозревала о том, что с работой поможет трудовая биржа», – комментирует консультант Службы пробации и медиации Карин Роглова.

Кроме этого Служба также обеспечивает сопровождение на заседания судов, помогает договориться с адвокатом.

Служба пробации и медиации, Фото: Яна Гузилова, Чешское радиоСлужба пробации и медиации, Фото: Яна Гузилова, Чешское радио С середины 2013 года, когда вступил в действие закон, гарантирующий помощь со стороны государства жертвам преступлений, клиентами Службы пробации и медиации стали 28,5 тысяч человек.

В стране действует 74 филиала упомянутой службы, в 56 из них работают специалисты по оказанию помощи людям, подвергшимся нападениям и насилию. С 2016 по 2020 год предоставление консультаций обеспечивается за счет проекта Европейского союза.

«Я думаю, что множество людей не знает своих прав и не подозревает, что может обратиться к нам. Они не знают, например, о своей возможности получить профессиональную консультацию, как с нашей стороны, та, в том числе и от других организаций, помогающих жертвам преступлений», – подчеркивает руководитель проекта Службы пробации и медиации «Почему я?» Маркета Сироткова.

Антон Каймаков
26-06-2018
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