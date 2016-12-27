27-12-2016 13:54 | Ольга Васинкевич

Уже стало традицией, что на Рождество в Чехии у праздничного стола оказываются и те, у кого нет дома. В прошедшие рождественские праздники чешские бездомные вновь угощались традиционными кушаньями, чтобы, хотя бы ненадолго, почувствовать, что и о них кто-то позаботился. На совместных ужинах в этом году побывали не только люди без дома, но и пенсионеры и одинокие люди, а также те, кто оказался «на дне» общества.

24 декабря в канун Рождества, который в Чехии называется «Щедрый день» в центре Праги происходила раздача традиционной ухи, которую варят, прежде всего, для бедных и нуждающихся, однако, попробовать кушанье могут и все желающие. Разливал рыбный суп ни кто иной, как сама мэр Праги Адриана Крначова. На этот раз для мероприятия, прошедшего на Староместской площади, было сварено 2000 порций блюда. Акция традиционно проходит в нескольких местах столицы. Например, около 1000 порций супа разлил на Вацлавской площади глава администрации района Прага 1 Олдржих Ломецкий с помощниками.

В воскресенье, 25 декабря, в трех местах в Праге студенты во время акции «Рождество вместе» раздавали горячий чай и еду людям без дома, а также тем, кому не с кем было встретить Рождество. Организаторы приготовили гуляш из соевого мяса, порядка ста человек принесло еду, которая у них осталась дома со Щедрого вечера, или же которую они приготовили специально для этой акции. Как сообщил агентству ČTK один из организаторов мероприятия Филип Хаускнехт, целью акции было обратить внимание на часто табуированные темы бездомных, нищеты, одиночества, разбрасывания едой и тему социального жилья. Неформальное общество Студенты помогают и платформа Студенческое движение за солидарность, которые появились в 2015 году в Карловом университете в помощь при миграционном кризисе, устраивали такую акцию впервые. Студенты, однако, выразили желание, повторить мероприятие на следующее Рождество или на другие праздники.

А теперь давайте перенесемся в пражский центр «Надежда» (Naděje), который ежедневно становится домом для десятков людей, оказавшихся на улице. В субботу, 24 декабря, в канун Рождества туда пришло более 200 человек, которые на праздничный ужин отведали суп из спаржи, шницель и традиционный картофельный салат.

«Это было прекрасно, так трогательно. Картофельный салат и шницель были просто чудесные. Раньше, когда мы жили дома, мы тоже такое готовили, а потом еще и других угощали», - сообщает хрупкая 40-летняя Адела, которая оказалась на улице полгода назад, после того, как умер ее партнер.

Сейчас об Аделе заботится ее новый партнер Вацлав, который, однако, пока не может найти работу после того, как вышел из тюрьмы. Тем не менее, на Новый год у пары уже есть совместные планы:

«Иногда бывают такие дни, когда человек фактически не знает, что делать. Но вдвоем мы должны справиться. После Нового года мы хотели бы найти работу и жилье, чтобы следующее Рождество уже не встречать на улице».

На этот раз пришедших в «Надежду» на Рождество обслуживала координатор Моника Бемова:

«Это мое второе Рождество здесь. Я даже удивляюсь, что все прошло хорошо, что мы все успели приготовить. Нам пришли помогать и волонтеры. Атмосфера царит очень приятная. Люди рады, что здесь все украшено, выглядит празднично, для них это непривычно. Я думаю, что это Рождество в прямом смысле слова – исполняется послание что-то сделать для этих людей».

Как рассказывает руководитель центра «Надежда» Ярослава Дашко-Земанова, украшения создают клиенты собственными руками:

«Вот здесь у нас, например, бумажный вертеп, который наши клиенты сделали в прошлом году. Коллега всегда придумывает идеи простых украшений, а клиенты могут выбрать, что они будут делать. Я всегда к этому отношусь с большим восхищением, а потом этими произведениями мы украшаем наш центр». Ярослава Дашко-Земанова сообщила, что и в канун Нового года в центре «Надежда» будет проходить праздничное столование – готовить еду будут волонтеры из продуктов, которые предоставят жертвователи и продовольственные банки.