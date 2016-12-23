23-12-2016 14:28 | Катерина Айзпурвит

Каждый год 20 декабря на улицах и площадях чешских городов как по волшебству появляются огромные чаны с водой, в которых шевелят плавниками большие темные рыбы – карпы, без которых нельзя представить чешское Рождество. Скоро они будут убиты ударом дубинки, чтобы свежими попасть на стол, вокруг которого вечером Сочельника собирается чешская семья.

Некоторые покупают рыбу еще живой и держат ее в пруду или бассейне у дома или даже в ванне городской квартиры. И хотя в чешских кулинарных традициях рыбные блюда не стоят на первом месте, а старшее поколение вообще не жалует ни рыбу, ни морепродукты, рождественский карп должен обязательно появиться на столе 24 декабря вместе с картофельным салатом, отличающимся от русского «оливье» лишь отсутствием мясных ингредиентов.

При этом некоторые страны из соображений гуманности уже отказались от продажи живой рыбы на улице… Меняется ли что-то в чешских традициях? Карпа можно приобрести не только живого, но также попросить его умертвить, разрезать на куски – так называемые «подковы» и даже вычистить. Голову и внутренности можно взять для приготовления традиционного рыбного супа или оставить продавцам – тогда эти потроха продадут кому-нибудь еще. Например тем, кто не может позволить себе купить целую рыбу, которая вам обойдется примерно в 400 крон, или 15 евро. Килограмм рыбы стоит примерно 3 евро.

Разведение карпов особенно развито в Южной Чехии – на всю страну известны знаменитые карпы из города Тршебонь, где несколько веков назад были созданы огромные искусственные пруды для разведения рыбы. Однако рождественский деликатес привозят в столицу не только оттуда.

Попробуем поговорить с продавцами, которые в длинных клеенчатых фартуках и белых забрызганных кровью халатах поверх теплых курток обслуживают покупателей. Вот два симпатичных молодых человека. Думаю, это студенты, подрабатывающие в рождественский сезон.

На мою просьбу ответить на пару вопросов для «Радио Прага», они предполагают, что я их спрошу, «не чувствуют ли они себя убийцами». Все же я уговорила одного из них представиться и поинтересовалась, «какие нынче карпы».

«Зовут меня Гонза. Карпы хороши! Эту рыбу мы привезли из города Клатовы. Карпы замечательные, что там говорить! Самые лучшие, какие только могут быть!» Выбранный покупателем экземпляр вылавливается из чана большим сачком, а потом умерщвляется.

– Каким способом вы их убиваете?

«Заворачиваем в тряпку и бьем дубинкой. Они уже без сознания и ничего не чувствуют, хотя и еще немного двигаются».

Должна сказать, что карп, которого кидают на весы еще живым, чтобы узнать, подойдет ли он по весу покупателю, вырывается достаточно сильно, а дубинка, которой его убивают ударом по голове, весьма напоминает бейсбольную биту…

– Не думаете ли вы, что негуманно так обращаться с живым существом? Они ведь при этом страдают!

«Спорный вопрос. Но ведь это – их предназначение! Конечно, в ходе перевозки они могут поцарапаться и т.д., однако нельзя сказать, что их мучают. Ведь для этого их и разводят. Карпы – это не домашние питомцы, а еда».

С этим, однако, согласны не все. Жительница Праги Яна смотрит на это совершенно иначе.

– Вы покупаете рождественских карпов?

«Нет, я их не покупаю! Я этого просто не переношу. Мне тяжело смотреть, как страдают животные… С моей точки зрения, эти чаны слишком маленькие для такого количества карпов, которые там содержатся». - Все же рождественский карп – это традиция, без которого сложно представить чешское Рождество…

«Конечно, традиции есть традиции, их никто не хочет менять, однако, полагаю, не обязательно при этом мучать животных. Я родилась в семье, где соблюдался обычай готовить на Рождество карпа, однако лично меня не устраивает, что животных массово убивают просто из-за каких-то праздников. Конечно, традиции есть традиции, их никто не хочет менять, однако, полагаю, не обязательно при этом мучать животных. Я родилась в семье, где соблюдался обычай готовить на Рождество карпа, однако лично меня не устраивает, что животных массово убивают просто из-за каких-то праздников. И, повторю, главное, что эти животные страдают – уже при их вылове они бывают полузадушенными, а потом и на весах, куда их жестоко швыряют. Потом в этом состоянии их перемещают в другие емкости и т.д. То есть животное все то время, пока не попадет на тарелку к счастливцу, который его съест, переживает страшные мучения, испытывает удушье, прежде всего в чанах, имеющих очень маленький объем на то количество рыбы, которая в них содержится. Потом рыба страдает в момент умерщвления, и я видела, когда карпы уже плавали наполовину брюхом кверху, что ясно говорило о том, что они наполовину задушены и не могут в этих кадках нормально двигаться».

Яна уверена, что в светлый праздник Рождества человеку стоит думать о духовном, а не убивать живых существ.

Остается добавить, что в Праге уже несколько лет в преддверье Рождества активисты устраиваю акцию, в ходе которой имитируют продажу «собачьего мяса», намекая тем самым на то, что убивать живого карпа для рождественского стола – то же самое, что съесть на ужин щенка.