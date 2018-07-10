Романтика кинотеатров под звездным небом

«Количество открытых для зрителей летних кинотеатров постоянно растет. Дело в том, что множество фильмов сегодня можно найти на таких носителях, которые очень удобны для использования в условиях открытого зала. Упростилась и технология организации показов. Сегодня киносеанс можно устроить практически везде, в любых условиях», – подчеркивает Ярослав Пецка из Союза кинодистрибуторов.

«От классического кинопроектора здесь осталась только ксеноновая лампа, как и в старых установках на 35-миллиметровые фильмы на бобинах. Все остальное – сервер и электроника, электроника, электроника… На аппарате уже ничего не нужно нажимать. Все можно запрограммировать заранее», – говорит киномеханик из агентства «Кристиан» Карел Полачек, обеспечивающий киносеансы под открытым небом в саду у радиостанции Чешского Радио – Регина (Regina), штаб-квартира которой находится в пражском районе Карлин.

«Идея привлечь сюда людей, открыв летнее кино, родилась уже 16 лет назад. Несмотря на то, что в нашем открытом зале помещается 350 человек, несколько раз за сезон здесь даже бывает аншлаг. Наибольшей популярностью у чешских зрителей пользуются отечественные картины, в первую очередь кинокомедии», – подчеркивает менеджер Тереза Чистотова.

То, что в летних кино бывает ситуация, когда на кассе красуется табличка – «Все билеты проданы», обусловлено также и их ценой. Она в два-три раза ниже, чем в привычных уже нам мультиплексах.

«Необходимо обратить внимание и на то, что в трети чешских летних кино билетов вовсе не продают, проводя бесплатные сеансы. Муниципалитеты в этих случаях покрывают необходимые расходы из собственных бюджетов», – раскрывает «фирменный секрет» Ярослав Пецка из Союза кинодистрибуторов.

Летнее кино уже семь лет подряд открывается в городе Жамберке.

«Это реклама для нашего стационарного кинотеатра, а также туристический аттракцион, пользующийся популярностью и у местной публики», – говорит представитель жамберского культурного общества FIDIKO Даниель Кубелка.

И здесь некоторые сеансы проходят на бесплатной основе, что Даниель Кубелка поддерживает не в полной мере.

– «Чрезмерно большое количество бесплатных мероприятий культуру убивает. В этом случае нужно быть осторожными. Если бесплатных киносеансов будет слишком много, то на платные показы ходить не захотят, а это для кинотеатров смерти подобно».