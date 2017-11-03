Репрезентативные помещения Пражского Града открылись общественности

Открываются залы и салоны в западном, среднем и южном крыльях Нового дворца, которые специально украсили флористы Пражского Града.

«Посетители могут посмотреть парадную лестницу у ворот Матиаша, гардеробную, зал ожидания и тронный зал, а также салон Брожика», - перечисляет пресс-секретарь Канцелярии президента Иржи Овчачек.

Пражан и гостей столицы ждет еще одна новинка – демонстрация торжественного убранства столовой Пражского Града периода Первой Республики.

«Стол накрыт фарфоровой посудой президента Томаша Гаррига Масарика, оригинальными хрустальными бокалами и серебряными приборами, которыми в период Первой Республики пользовались в Пражском Граде во время государственных обедов или ужинов», - рассказал Овчачек Чешскому Радио.

День открытых дверей - одно из первых мероприятий, приуроченных к началу празднования 100-летнего юбилея Возникновения Чехословакии в 1918 г.

Помещения Пражского Града, предназначенные для приема официальных делегаций президентом республики, открыты для общественности в пятницу 3-го ноября и в субботу 4-го ноября с 9 до 17 часов. Вход бесплатный, со стороны Градчанской площади.