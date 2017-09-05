Рекордный рост зарплат

Как говорят аналитики, столь серьезный рост является результатом продолжающегося четвертый год подряд общего подъема экономики государства.

«Ростом обусловлен наш самый высокий в истории страны показатель уровня обеспеченности населения трудовыми местами и самая низкая безработица среди членов Европейского союза. Общее увеличение зарплат обусловлено также вкладом правительства, которое поднимает оклады в бюджетной сфере», - считает экономист Коммерческого банка Марек Држимал.

Влияет на ситуацию и недостаток рабочей силы, от чего страдают фирмы, стремящиеся в настоящее время наращивать объемы производства. Компании переманивают друг у друга работников, суля будущим сотрудникам все более и более высокие зарплаты.

Динамика роста зарплат высока, но не принесет ли это проблем?

Главный экономист Generali Investments Радомир Яч ожидает вмешательства Чешского национального банка, который совсем недавно еще занимался затормаживанием роста курса чешской кроны, чтобы поддержать экспорт, а ныне может принять меры в отношении зарплат.

– «Темп увеличения зарплат граждан нельзя считать каким-то существенным риском, но это сигнал для центрального банка. Можно предположить, что еще до конца текущего года вновь будет увеличена базовая кредитная ставка».

В результате населению дороже обойдутся банковские ссуды.

Аналитики, однако, сходятся на том, что Чехия в настоящее время может себе позволить высокий темп роста зарплат. Главное, чтобы у компаний сохранялись хорошие условия для инвестирования и расширения производства. В этом им может помочь правительство.