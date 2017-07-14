«Сейчас мы находимся на завершающем этапе работ по разборке, расчистке и отправке на хранение предметов, которые после окончания реконструкции, разумеется, будут возвращены на прежнее место. Это кулисы, костюмы, элементы систем акустики и освещения, всего около 100 грузовиков оборудования», – объясняет глава команды проектировщиков Ян Кршистек.

Поскольку с момента начала реконструкции прошло всего три месяца, пока сложно представить, как будут выглядеть обновленные помещения. Стены очищены до кирпичей, полы сняты, а передвигаться по зданию лучше в защитной обуви и каске. Строители напоминают, что подобные объекты достаточно сложно отключать от источников энергии, а Государственная опера связана многочисленными коммуникациями с соседним зданием, построенном в 1970-е гг., где находилось Федеральное собрание ЧССР, а затем «Радио Свобода». Сейчас оно входит в комплекс Музея.

На завсегдатаев оперы вид зрительского зала сегодня производит незабываемое впечатление – оркестровую яму углубляет работающий там экскаватор, золоченая люстра спущена вниз, кресла убраны. В старом здании, помимо устранения влажности на стенах и прокладки новой проводки, необходимо также проведение реставрации. «Реставрационные работы начались сразу же. Сейчас ведутся исследования и замеры, которые находятся в фазе отдельных согласований. Непосредственно реставрация начнется после завершения «пыльной» фазы, такой как углубление оркестровой ямы и снятие панелей. Так что это предположительно произойдет в начале осени», – объясняет Ян Кршистек.

Если ход реконструкции не осложнят какие-нибудь археологические находки или неожиданные проблемы со статикой объекта, реставрация продлится около двух лет. На это время предметы труппу приютят музыкальный театр «Карлин» и Национальный театр.

Здание Государственной оперы было возведено в стиле неоренессанс для Нового немецого театра (Neues deutsches Theater), открывшись в 1888 г. оперой Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры».