«Ребята, давайте жить дружно!»: новый проект призван подружить туристов и коренных жителей чешских городов

Ирина Ручкина
05-04-2018
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В последние годы исторические центры многих чешских городов превратились в своеобразные площадки аттракционов для туристов и стали совершенно непригодными для жизни обыкновенных людей. Социальный архитектор Катержина Шеда решила вступить в бой с такой тенденцией.

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Катержина Шеда, фото: Элена Горалкова, Архив Чешского радиоКатержина Шеда, фото: Элена Горалкова, Архив Чешского радио Прибыль от туризма занимает немаловажную роль в ВВП Чешской Республики – в 2017 году эта сумма составила более 250 миллиардов крон (почти 10 миллиардов евро). Но интерес туристов имеет свои плюсы и минусы. Плюсы – это финансовая прибыль. Главный минус состоит в том, что из-за нескончаемого потока туристов жизнь в центре таких городов становится практически невозможна, а их коренные обитатели перебираются на окраины, в спальные районы и близлежащие деревни.

Остановить эту тенденцию и вернуть «обычную жизнь обычных людей» в центр города решила социальный архитектор Катержина Шеда, возглавив проект UNES-CO. Данная программа будет реализована в Чешском Крумлове, власти которого предоставят несколько пустующих квартир в историческом центре города.

— «Мы предложим социальное жилье в самом центре города, которое традиционно предлагают молодым семьям или социально слабым группам населения. Кроме того у них появятся необычные рабочие места, их задачей будет - вести совершенно традиционный образ жизни. Так что мы ищем граждан и целые семьи, которые за определенную плату будут просто жить в центре города в разгар туристического сезона».

Чешский Крумлов, фото: Ондржей ТомшуЧешский Крумлов, фото: Ондржей Томшу Катержина Нова подчеркивает, что речь идет именно о нормальной жизни, а не создании какого-то театра на радость приезжим. По ее словам главная задача проекта в том, чтобы найти золотую середину между туристической и обычной жизнью, вернуть в центр города обыкновенных людей и сделать центр местом для жизни, а не декорациями для памятных фотографий туристов.

— «Наш проект не является прямой критикой ЮНЕСКО, так как нам ясно, что без туристов город не может существовать. Но сейчас очень важно понять, можно ли найти баланс или каким-либо образом урегулировать ситуацию, чтобы обе стороны смогли найти нечто действительно важное в жизни города. Я думаю, что и турист, прогуливаясь по городу, ждет чего-то необычного. Если вы увидите туриста в центре Чешского Крумлова на площади, фотографирующего местные достопримечательности, а рядом группу скучающих детей, то я уверена, что если бы этим детям кто-нибудь дал мяч, дал им возможность поиграть в футбол, это стало бы для туриста самым ярким впечатлением за всю поездку. Но этого не случится, если в городе никто не будет жить».

Ирина Ручкина
05-04-2018
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