Ребенок выжил благодаря механическому сердцу вне его тела

Oперация в Факультетской больнице Мотол, в ходе которой врачи подключили 19-месячного ребенка к аппарату, заняла у группы медиков под руководством Томаша Матейки, почти пять часов. После операции врачи должны были проводить мониторинг показателей свертывающей системы крови. С помощью одних лишь лекарств помочь маленькому пациенту уже не представлялось возможным, поэтому врачи положились на механическое сердце, работа которого видна невооруженным глазом снаружи.

После пересадки жизненно важного органа ребенок уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Об этом сообщило пресс-отделение больницы в среду, 20 сентября. «Насос, отдаленный от тела ребенка, помог ему пережить период, необходимый для нахождения подходящего донорского органа»,

– подтвердила пресс-секретарь Факультетской больницы Людмила Шимачкова.

Врачи Детского кардиоцентра 2-го медицинского факультета Карлова университета и Факультетской больницы Мотол использовали для долгосрочной механической поддержки кровообращения насос с внешним пневматическим приводом Berlin Heart EXCOR®. По словам специалистов данного медицинского учреждения, применение системы, компоненты которой расположены снаружи – единственный на сегодняшний день способ спасения маленьких детей с тяжелым пороком сердца, ставящим под угрозу их жизнь. В отличие от взрослых пациентов, внутри тела ребенка нельзя разместить механические системы вспомогательного кровообращения.

По словам главврача кардиоцентра Яна Яноушека, зарубежные исследования показывают, что у 6% детей в результате поддержки сердца с использованием долгосрочной механической системы наступает выздоровление, обусловленное нормализацией сердечно-сосудистой системы, и состояние их здоровья в целом улучшается.

За последнее время в пражском Детском кардиоцентре провели трансплантацию сердца десяти пациентам, и в трех случаях использовались устройства долговременной механической поддержки сердечной деятельности. К данной возможности чешские медики прибегают не только при врожденной хронической сердечной недостаточности, но и, например, после воспаления сердечной мышцы (миокардита).

Детский кардиоцентр Праги спас тысячи жизней

У истоков основания первого Детского кардиоцентра в мире в 1977 году стоял чешский профессор Милан Шаманек. Пражский кардиоцентр в Мотоле до сих пор является единственным в Чехии учреждением, где проводится комплексное лечение детей с врожденными или приобретенными болезнями сердца. В нынешнем году это специализированное учреждение, давшее путевку в жизнь многим талантливым специалистам, отмечает 40 лет со дня своего основания. За все время существования Детского кардиоцентра здесь были проведены хирургические и иные вмешательства более чем 16 тысячам пациентов, которые спасли им жизнь.