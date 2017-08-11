- Бара, легко ли сделать каминг аут (англ. coming out – процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству) в Чехии?

«Может показаться, что это несложно – сделать каминг аут, но, безусловно, очень многое зависит от ситуации в семье, а также от того, живет ли человек в Праге или в небольшом городке. В крупных городах люди ведут себя более открыто, чаще встречают однополые пары, и не считают это некой экзотикой. Поэтому все это в совокупности может упростить каминг аут для молодого человека, который на это решился. Конечно, все зависит от того, является ли его семья религиозной или придерживается консервативных взглядов. Но, как правило, если родители любят своих детей, они справляются с этой ситуацией. Ну, а если дело касается работы или вообще людей, с которыми человек пересекается в жизни, то лично у меня с этим никогда не было проблем. Однако я живу в Праге, работаю в молодом коллективе со свободными взглядами. Так что проблемы, как таковой, никогда не было, однако, не могу сказать, что в случае моих родителей путь был простым».

- А пытались ли вы когда-нибудь быть «нормальной»?

«У меня, в принципе, нет таких крайностей. Я даже не могу сказать, что идентифицирую себя исключительно как лесбиянку. Просто в моей жизни это случилось достаточно поздно: где-то в 27-28 лет я встретила девушку, в которую влюбилась, и с того времени я встречаюсь с девушками. Но, в то же время я не думаю, что это просто какой-то этап, как не думаю, что теперь мой путь – исключительно жизнь с женщинами. В прошлом я испытывала чувства и физическое влечение и к мужчинам. Если ставить вопрос, существует ли бисексуальность, так я отвечу: да, существует. Я жила в гетеросексуальных отношениях, и могу сказать, что это то же самое. Люди занимаются теми же самыми вещами, решают те же самые вопросы. Так что я эти вещи воспринимаю очень открыто».

- Случалось ли вам отмечать какую-то неадекватную реакцию людей в Чехии, если две девушки на улице взялись за руки или поцеловались?

«Чехи пока не слишком привыкли к этому, или же часто такие ситуации рассматриваются, как минимум, как нечто, заслуживающее комментария. Лично я как-то столкнулась с ситуацией, - но мне кажется, что это, скорее, исключение, - когда я услышала целых три комментария за одно утро. Все они были от мужчин, и два из них касались того, что, мол, вам третий не нужен, с тем, что этим третьим должен быть он. Конечно, это неприятно, но я на это стараюсь не реагировать. Мне кажется, важно вести себя, как и любая другая пара, которая может держаться за руки, целоваться прилюдно. Так масса людей открыто проявляет свои чувства к партнеру, вне зависимости от того, является ли пара гомо или гетеросексуальной. И в этом нет ничего необычного».

- В последнее время часто говорят о том, что чехи, скорее, не толерантны к гомосексуалам, а равнодушны. Согласны ли вы с таким утверждением?

«Я больше склоняюсь к варианту равнодушия. Потому что это может быть своего рода лакмусовой бумажкой. Часто люди говорят: «я толерантен», однако, лично они не знакомы ни с одним геем или лесбиянкой. Когда кто-то с нетрадиционной ориентацией выявляется в их окружении, то именно тогда наступает ситуация, в которой и проверяется, как на самом деле обстоит ситуация с их толерантностью. Например, я из маленького города, и замечаю, что разница в восприятии гомосексуалистов у жителей крупных городов и мест, за их пределами, значительная. В маленьких городках об этом особо не говорят, и эта тема является практически табуированной».

- В рамках проходящего ныне Prague Pride также поднимается тема того, что этот фестиваль фактически уже не нужен, потому что геям и лесбиянкам в Чехии уже не за что бороться. Как вы считаете?

«Может показаться, что в 2017 году, когда регистрированному партнерству в Чехии уже более 10 лет, а данные исследований говорят о том, что у гомосексуальных пар есть поддержка общественности, бороться не за что. Но я думаю, что это не так. Если вы сравните права и обязанности в регистрированном партнерстве и в классическом институте брака, разница будет огромной. Регистрированное партнерство по правам абсолютно не сравнимо с супружеством, и я считаю, что гомосексуальные пары должны иметь те же права, как и гетеросексуальные союзы. Так что этот путь нам еще предстоит пройти, и я надеюсь, что в скором времени он сократится».