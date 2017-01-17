17-01-2017 14:07 | Ольга Васинкевич

В возрасте 93 лет ушел из жизни известный бывший политзаключенный Иржи Навратил, участвовавший в годы протектората в сопротивлении нацизму, а при социализме попавший за свое противодействие коммунистическому режиму на принудительные работы на урановых рудниках. Будучи скаутом, еще в юности, после «бархатной» революции Иржи Навратил возглавил в Чехии скаутское движение, члены которого зажгли вечером 16 января в Праге, Брно и других городах свечи в его память.

До самых последних дней своей жизни Иржи Навратил занимал пост заместителя председателя объединения чешских скаутов «Юнак» (Junák) и оставался неустанным идейным вдохновителем движения. Активным членом скаутской организации он стал еще в середине 1930-х годов, а в 1949-м был осужден на 20 лет за участие в подготовке антикоммунистического переворота, и провел 11 лет на Яхимовских рудниках. В 2012 году Иржи Навратил стал гостем исторической рубрики Радио Прага, и сегодня мы публикуем отрывки из интервью с ним.

«Когда я попал к скаутам, - а это было так давно, что уже даже неправда, - то есть еще перед Второй Мировой войной, тогда для скаутов было сплошное раздолье, поскольку дикая природа начиналась уже там, где сейчас находится Прокопская долина. Сегодня там повсюду новостройки, а когда мы разбили лагерь в долине реки Влтавы, это была красота. Наши походы были весьма скромны по сравнению с теми, что скауты совершают сегодня, но нам это ужасно нравилось. Конечно, всему этому пришел конец с концом Первой Республики и приходом немцев. Нас запретили, мы существовали нелегально и готовились к выступлению, которое затем и произошло в рамках Пражского восстания», - рассказывает Иржи Навратил.

В годы Второй Мировой войны скауты не только не прекратили свое существование, но количество их отделов в Праге даже выросло. Вследствие активной подпольной работы, после войны скаутов в Праге стало даже больше, чем до войны. Старшие скауты тренировались с оружием и затем выступили в ходе Пражского восстания, где были охранной единицей Чешского национального совета. Их насчитывалось приблизительно 800 человек, тем более удивительно, что гестапо никогда не напало на их след. Иржи Навратил объясняет это тем, что скауты умели держать язык за зубами и оставаться незамеченными.

«Нам, ребятам из младшей группы, повезло меньше, потому что в июне 1944 года нас арестовало гестапо. Нам удалось договориться так, чтобы все дали одинаковые показания, поэтому через три недели нас не отпустили совсем, но определили, например, меня в рабочую организацию Tot, откуда я сбежал и скрывался уже до конца войны».

После войны чехословацкое движение скаутов возобновило свою деятельность в рамках объединенной организации «Юнак». Уже в 1946 году число ее членов достигает 250 тысяч человек. С осени 1947 года в скаутской организации начинается борьба между «прогрессивными», то есть «левыми» группами, и «консервативными». Наступает февраль 1948-го, и уже известно, на чьей стороне оказалась победа. Вскоре «Юнак» был превращен в исключительно детскую организацию для членов с 6 до 15 лет, а все старшие были обязаны вступить в Союз молодежи. Так начинается непродолжительная агония, которая заканчивается полным упразднением организации в 1950 году.

«Однако, несмотря на все это, отделы продолжали работать нелегально, мы включились в антикоммунистическое сопротивление, что закончилось для нас весьма плачевно – в концлагерях, на этот раз – коммунистических. Это был известный процесс с Дагмар Скаловой, и все мы были связаны с военной группой, которая планировала провести вооруженный переворот. Мы были вдохновлены 1945 годом, когда нам все так хорошо удалось против нацистов, поэтому включились в эту акцию. Однако кто-то нас сдал, и когда мы уже шли на места, нас арестовала госбезопасность. Нас судили вместе с Дагмар Скаловой, в ходе процесса ей вынесли приговор на пожизненное заключение, а я был осужден на 20 лет. Это нам еще удалось договориться так, что показания всех совпадали, а между тем, в процессе участвовало около сотни скаутов. Все сказали, что шли на скаутскую ночную игру – об этом мы договорились с помощью азбуки Морзе уже под арестом. В итоге перед судом нас предстало 27 человек, а осуждено было девять, и мы отправились на Яхимовские рудники».

Кстати, в заключении скауты пользовались большим уважением. Иржи Навратил объясняет это несколькими причинами:

«Это действительно существовало. Во-первых, потому что мы были «читаемы». Все знали, кто мы, откуда и за что здесь находимся, чего нельзя было сказать обо всех – ведь люди там собрались разные. Далее – как известно, писать письма домой можно было раз в квартал, и то было не ясно, дойдет ли письмо, поскольку существовала суровая цензура. Так что первое, что мы сделали в Яхимове – это организовали связь с домом, что было для семей, безусловно, очень важно».

Практически сразу Иржи Навратил основал «Шахтерское племя «Равенство» (Rovnost) по названию одного из концентрационных лагерей наверху, которое вело обширную деятельность. Помимо связи с семьями арестантов, члены «Равенства» добывали лекарства, помогали сокамерникам, находящимся в тяжелом психическом состоянии, организовывали тайные мессы, лекции и даже курс иностранных языков и даже издательство, в котором вышло 18 экземпляров первого чешского самиздата. Иржи Навратил был освобожден 11 мая 1960 года, попав под амнистию. После освобождения он работал чистильщиком бассейнов в Парке культуры и отдыха, а также помогал в самых разных делах. Он также подрабатывал переводами. В 1960-е-80-е годы Иржи Навратил работал редактором нескольких изданий, включая Чешское радио. В 1992 году он был избран старостой «Юнака».

Иржи Навратил был лауреатом множества скаутских наград. В 2002 году ему, первому из Восточной Европы, комитет Всемирной организации скаутского движения вручил наивысшую скаутскую награду – Бронзового волка. Он был также награжден Почетной наградой Золотой липы, вручаемой министром обороны ЧР за деятельность в движении сопротивления и Медалью Томаша Гаррига Масарика, вручаемой Демократическим движением Масарика.