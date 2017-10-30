Происхождение коренного населения Великой Моравии: на пороге разгадки

Внимание историков деревня Микулчице привлекла довольно неожиданно в 1954 году, когда местные жители обратили внимание профессора Йозефа Поулика, специалиста по археологии на тот факт, что земледельцы находят на местных полях остатки древней известки и человеческих костей. И хотя ученые знали из письменных источников о существовании Великой Моравии и славянских просветителях Кирилле и Мефодии, никто не связывал их с данной областью. Существовала, правда, попытка связать так называемый Велеградский вопрос с гипотезой, что центр моймировской Великой Моравии (первый правитель Моравии князь Моймир I ) был расположен в Староместской (Старогородской) области. Раскопки длились безостановочно 40 лет, потом прекратились, а в настоящее время вновь продолжаются, сообщил «Чешскому радио» научный сотрудник из Археологического института Академии наук и руководитель научной базы в Микулчицах Лумир Полачек.

Мушов, Павлов и Микулчице

Важнейшие сведения, полученные благодаря здешним раскопкам, касались области древних церковных построек. Уже с 1949 года было известно, что с IX века в Моравии существовали каменные сакральные сооружения. Во время первых лет раскопок в Микульчицах обнаружили десять каменных костелов, что перевернуло прежние представления археологов о данном регионе. На прошлой неделе Археологический институт Брно организовал осмотр таких значительных археологических площадок как Мушов, Павлов или Микулчице, чтобы общественность смогла подробнее ознакомиться с результатами последних раскопок, данными местами, и в частности, с часовней св. Маргиты, единой сохранившейся здесь постройкой дороманского периода, по всей видимости, бывшей составной частью агломерации Микулчице.

– Почему в настоящее время раскопки проводятся именно в трех километрах на юго-восток от Микулчиц?

«Главным образом потому, что это место находится неподалеку от церковной постройки в виде ротонды с двумя апсидами. После того как лесники решили вырубить здесь часть леса, мы провели здесь геофизическое исследование. Оно показало, что теоретически именно на этой площади могли бы находиться остальные древние захоронения, простирающиеся до самой ротонды,

– поясняет техник Академии наук ЧР Петр Чап.

Что на основании проведенных прежде исследований известно о численности населении данного региона?

«Мы обнаружили здесь более 2 тысяч могил, однако не знаем, жили ли эти люди в одно и то же время или, например, на протяжении 150 лет. На этот вопрос ищут ответ наши коллеги, мы как техники выполняем лишь сугубо техническую часть работы».

«Недавно здесь были найдены кости, различные обломки железа, часть браслета и бусы, по всей видимости, периода латенской культуры. То есть кельтской археологической культуры железного века, которая была распространена на территории всей Центральной и Западной Европы и существовала еще до Великой Моравии. И в ту пору, как и в наше время, браслеты носили на руках»,

– говорит Никола Шульцова, одна из добровольцев, ныне принимающая участие в раскопках.

Рацион и происхождение древних жителей

Уже несколько десятилетий чешские археологи тесно сотрудничают c другими отечественными научными центрами, в результате чего появились такие отрасли как археозоология, археоботаника и дендрохронолгия. 20 лет назад в Микулчицах были открыты лаборатории, в которых проводятся интердисциплинарные исследования. С помощью новых научных методов – например, анализа изотопов в антропологическом материале, ученые исследуют останки из 2500 могильных ям, что поможет им выяснить, каким было состояние здоровья и физическая нагрузка предков, как минимум, нынешних чехов и словаков, а также восстановить историю их кулинарных предпочтений. После получения полной картины ДНК древних жителей, похороненных на этой территории, историки смогут понять, в результате какой миграции были заселены эти места в IX веке, а возможно, и раньше, и определить происхождение населения Великой Моравии.