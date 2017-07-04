«Мы разбираем такие вещи, как, например, оформление банковской карты, регистрация в связи с трудоустройством или после окончания учебного заведения. Это ежедневные мелочи, о которых человек начнет задумываться лишь тогда, когда о них начнет говорить лишь кто-то другой», - рассказывает Мариан Оплетал, один из участников проекта «Patron», опекающий Петра, окончившего общеобразовательную школу.

– «Ничего особенного во время наших бесед мы не делаем – просто идем на кофе и говорим о жизни, об актуальных трудностях, о том, что можно сделать, чтобы их преодолеть. Наставники, включая меня, часто знакомят подопечных со своими хобби. Я занимаюсь фотографией. Поэтому мы отправились в аэропорт, а я показал ему, как фотографирую самолеты».

Суть проекта заключается в том, чтобы у молодого человека появился знакомый, к которому он может обратиться, когда возникают трудности.

«Речь идет об обыкновенных вещах, которые совершеннолетний человек обычно обсуждает со своими родителями, когда покинул дом, где он рос и воспитывался. У наших подопечных нет родителей, поэтому опорой в самостоятельной жизни для них становятся наставники», - говорит координатор проекта «Patron» Лукаш Талпа.

На четвертый год существования проекта организаторы задумались и о включении в него девушек из детских домов. Начинание обещает быть успешным.

– «Призыв подключиться к проекту мы опубликовали только в Facebook, и через 19 часов были вынуждены запись прекратить. Свои заявления нам прислало более 200 человек. Мы просто не успеваем все прочитать, уж не говоря о том, что необходимо потом и разработать некий сценарий нашего будущего сотрудничества с выбранными «наставницами»». Желание стать одной из наставниц проявила и журналист Чешского телевидения Нора Фридрихова.

«Признаюсь, что прежде чем написать, я несколько часов раздумывала – заявлять о себе или нет. Сложно просто так вмешиваться в чью-то жизнь, но мне понравилось, что в этом случае девчонки будут помогать девчонкам. Так это и должно быть. И еще мне понравился принцип проекта, что наставник не для того, чтобы своих подопечных поучать и воспитывать. Наставник просто рядом», – подчеркивает Нора Фридрихова.