Продавцы карпов – «техподдержка» чешского Рождества

На площади Мира в Злине Вацлав Чечка торгует карпами уже седьмой год.

– Не холодно ли вам здесь целый день стоять на морозе, да еще то и дело окуная руки в ледяную воду?

– К холоду я уже привык, а зиму люблю больше, чем лето. Главное – чтобы были острые ножи и желание этим заниматься. Нужна, конечно же, и определенная сноровка.

– Сколько карпов в день вы обычно продаете?

– Примерно двести-триста килограммов. Когда вырастает очередь, одного карпа я должен успеть подготовить примерно за полторы минуты. Хуже всего, когда покупатель придет в палатку, где мы убиваем карпов и занимаемся их потрошением, и начинает требовать икру или молоки. Часто некоторые люди прямо-таки возмущаются, почему у их карпа нет того или иного. Здесь мы ничего не можем поделать…

– Жители Злина предпочитают исключительно карпа?

– Мы покупаем филе из аляскинской трески. Я люблю карпа, но мой муж не переносит его запах.

– Вы тоже предпочитаете поставить на рождественский стол что-то более экзотическое, или же не собираетесь «изменять» старому доброму карпу?

– Конечно же я – за карпа, он должен присутствовать, пусть все будет согласно традициям, включая хлеб «Ваночка».

В рыбном садке под плотиной в городе Гавличкув Брод ночью плавало целых шесть тысяч карпов. О том, что с рыбой происходит до того, как она попадает к нам на стол, рассказывает Йозеф Никл, представитель рыбной фермы «Хотеборж».

– В садки мы доставляем рыб, пойманных осенью, прежде всего, в прудах Куник и Казбал. Потом вся эта рыба здесь пребывает вплоть до предрождественской транспортировки. За это время проводится своеобразное «промывание», что позволяет устранить рыбный привкус и частично жир. Все это делается для того, чтобы с потребительской точки зрения рыба была как можно вкуснее.

– Насколько далекое путешествие ждет ваших «питомцев»?

– Сейчас мы дали старт большой рождественской дистрибуции. Основной поток направляется в крупные торговые центры в Иглаве, Ждяре-на-Сазаве и Гавличкуве Броде. В ближайшие дни сеть будет расширена, мы начнем завозить рыбу и в магазины нашего региона.

– Что случится с теми красавцами, которых все-таки не выберут?

– Мы надеемся, что этого не произойдет. Очень бы хотелось верить, что в этом году все будет так же, как и в прошлом: 23 декабря, во второй половине дня, у нас не осталось ни одного карпа, все было распродано. Необходимо напомнить людям, чтобы покупку «своего» карпа они не откладывали в долгий ящик, поскольку в результате начнут образовываться очереди, народ будет мерзнуть, а ведь сейчас в декабре на улице довольно прохладно, – заключает Йозеф Никл, который также напоминает, насколько непростой является работа у продавцов на улицах: чаны и техника часто замерзают, да и им самим погреться толком негде.

Что ж, как бы там ни было, рыба стоит свеч!