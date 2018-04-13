Прививки спасают от кори

С начала года в Праге было зафиксировано около семидесяти случаев заболевания корью – в два раза больше, чем за первые три месяца 2017 года. Среди заболевших много детей в возрасте до двух лет. В Праге объявлена эпидемия, количество больных увеличивается по всей Чешской Республике.
Следует отметить, что шестнадцать из заболевших детей не были привиты вообще, четверо не достигли возраста тринадцати месяцев, когда делают прививку, еще у двенадцати родители отложили вакцинацию или полностью от нее отказались. Четверо заболевших детей были привиты в Украине, четверым взрослым была сделана лишь одна прививка из двух необходимых. Остальные заболевшие либо не были вакцинированы вообще, либо не имели документов о вакцинации.
Заболевание корью у взрослых чревато рядом осложнений. Чаще всего поражается дыхательная система, может развиться ларингит или воспаление среднего уха. Осложнения при кори может также стать причиной воспаления легких или даже поражения мозговой оболочки. У мужчин осложнения могут коснуться половой системы.
Несмотря на то, чтобы прививка от кори входит в число обязательных, врачи и гигиенисты отмечают снижение количества вакцинаций. Среди детей 2010 года рождения обе прививки получили 88,7%, 2011 года рождения – 80,3%, 2012 года рождения – лишь 73,6%. Первую прививку – от туберкулеза – ребенку делают еще в роддоме, через два месяца следует прививка от шести различных заболеваний, а возрасте от 13 до 15 месяцев вводится вакцина MMR от трех болезней: кори, краснухи и паротита. Она защищает организм в течение 30-40 лет, затем необходима ревакцинация.
Однако в последние годы возрастает недоверие к вакцинации. Многие родители считают, что прививки детям делают слишком рано, и поэтому решают отложить их, чтобы организм ребенка успел немного окрепнуть. Некоторые вообще убеждены в их опасности и вреде для здоровья. И хотя вакцинация детей по-прежнему находится в поле ответственности родителей, за отказ сделать ребенку прививку грозит штраф до 10 тысяч крон. Кроме того, непривитых детей не принимают в детские сады.
В чешских судах неоднократно рассматривались дела родителей, по тем или иным причинам отказавшихся от прививок для своих детей. Несколько раз дело доходило до Конституционного суда и даже до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
Вирус кори распространяется по воздуху или путем прямого контакта. Заболевший человек может быть заразным за четыре дня до появления первых симптомов. В воздухе вирус остается еще от двух до трех часов после ухода инфицированного. Некоторые врачи считают, что один пациент может заразить до восемнадцати человек. Первые симптомы кори – высокая температура, кашель, насморк и покраснение глаз. Поэтому многие родители принимают корь за обычную простуду и не обращаются к врачу вовремя. Далее в ротовой полости больного появляются белые пятна. Через несколько дней возникает красная сыпь на шее и животе, которая постепенно распространяется по всему телу.
Более подробно о кори и других детских инфекционных заболеваниях, обязательной вакцинации и нежелании некоторых родителей делать детям прививки расскажет директор детского внешкольного образовательного центра в районе Прага-Запад Наталия Куприянова.
— В нашем центре никогда не было вспышек кори. Хотя я знаю, что сейчас в Праге такие случаи зафиксированы. Я слышала также об эпидемии кори в России и Украине. У нас этого нет. Но существует очень много детских инфекционных заболеваний, поэтому, когда дети приходят к нам в центр (даже не на целый день, а на час или два), я всегда спрашиваю медицинскую карту вакцинации. Детей без прививок мы не принимаем.
Наталия Куприянова также отметила, что сталкивалась с ситуациями, когда родители по тем или иным причинам отказывались делать прививки своим детям.
— Да, конечно, были такие случаи, когда родители нас об этом предупреждали, приходилось с ними беседовать. Иногда я отказывалась принять ребенка, потому что он может быть носителем инфекционных болезней даже без проявления симптомов. Мой стаж работы — сорок лет. За эти годы я многое узнала. Поэтому требование для всех одно – нужно приходить с медицинской картой.
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