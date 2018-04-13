Прививки спасают от кори

Следует отметить, что шестнадцать из заболевших детей не были привиты вообще, четверо не достигли возраста тринадцати месяцев, когда делают прививку, еще у двенадцати родители отложили вакцинацию или полностью от нее отказались. Четверо заболевших детей были привиты в Украине, четверым взрослым была сделана лишь одна прививка из двух необходимых. Остальные заболевшие либо не были вакцинированы вообще, либо не имели документов о вакцинации.

Заболевание корью у взрослых чревато рядом осложнений. Чаще всего поражается дыхательная система, может развиться ларингит или воспаление среднего уха. Осложнения при кори может также стать причиной воспаления легких или даже поражения мозговой оболочки. У мужчин осложнения могут коснуться половой системы.

Несмотря на то, чтобы прививка от кори входит в число обязательных, врачи и гигиенисты отмечают снижение количества вакцинаций. Среди детей 2010 года рождения обе прививки получили 88,7%, 2011 года рождения – 80,3%, 2012 года рождения – лишь 73,6%. Первую прививку – от туберкулеза – ребенку делают еще в роддоме, через два месяца следует прививка от шести различных заболеваний, а возрасте от 13 до 15 месяцев вводится вакцина MMR от трех болезней: кори, краснухи и паротита. Она защищает организм в течение 30-40 лет, затем необходима ревакцинация.

Судебные разбирательства

Однако в последние годы возрастает недоверие к вакцинации. Многие родители считают, что прививки детям делают слишком рано, и поэтому решают отложить их, чтобы организм ребенка успел немного окрепнуть. Некоторые вообще убеждены в их опасности и вреде для здоровья. И хотя вакцинация детей по-прежнему находится в поле ответственности родителей, за отказ сделать ребенку прививку грозит штраф до 10 тысяч крон. Кроме того, непривитых детей не принимают в детские сады.

В чешских судах неоднократно рассматривались дела родителей, по тем или иным причинам отказавшихся от прививок для своих детей. Несколько раз дело доходило до Конституционного суда и даже до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Вирус кори распространяется по воздуху или путем прямого контакта. Заболевший человек может быть заразным за четыре дня до появления первых симптомов. В воздухе вирус остается еще от двух до трех часов после ухода инфицированного. Некоторые врачи считают, что один пациент может заразить до восемнадцати человек. Первые симптомы кори – высокая температура, кашель, насморк и покраснение глаз. Поэтому многие родители принимают корь за обычную простуду и не обращаются к врачу вовремя. Далее в ротовой полости больного появляются белые пятна. Через несколько дней возникает красная сыпь на шее и животе, которая постепенно распространяется по всему телу.

Более подробно о кори и других детских инфекционных заболеваниях, обязательной вакцинации и нежелании некоторых родителей делать детям прививки расскажет директор детского внешкольного образовательного центра в районе Прага-Запад Наталия Куприянова.

— В нашем центре никогда не было вспышек кори. Хотя я знаю, что сейчас в Праге такие случаи зафиксированы. Я слышала также об эпидемии кори в России и Украине. У нас этого нет. Но существует очень много детских инфекционных заболеваний, поэтому, когда дети приходят к нам в центр (даже не на целый день, а на час или два), я всегда спрашиваю медицинскую карту вакцинации. Детей без прививок мы не принимаем.

Наталия Куприянова также отметила, что сталкивалась с ситуациями, когда родители по тем или иным причинам отказывались делать прививки своим детям.

— Да, конечно, были такие случаи, когда родители нас об этом предупреждали, приходилось с ними беседовать. Иногда я отказывалась принять ребенка, потому что он может быть носителем инфекционных болезней даже без проявления симптомов. Мой стаж работы — сорок лет. За эти годы я многое узнала. Поэтому требование для всех одно – нужно приходить с медицинской картой.