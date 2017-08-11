Следствие пытается выяснить, не было ли мошенничества, когда фирма «Ферма Гнездо аиста» - культурно-образовательный комплекс с конференц-залом, рестораном и отелем, главное здание которого напоминает гнездо пернатых, получила в 2008 году дотацию в объеме 50 млн крон (1,9 млн евро).

«Этому делу уже почти 10 лет. Фирму неоднократно проверяли - при гетманах Центральной Чехии Бенде и Рате, а также при министре финансов Мирославе Калоусеке. В результате было констатировано, что все дела в порядке. Я понятия не имею, чем полицейские сейчас руководствуются», - комментирует Андрей Бабиш, глава парламентского политического движения ANO, входящего в правящую коалицию.

На политическую сцену миллиардер Андрей Бабиш вступил в 2012 году, в 2013 году стал депутатом, а с конца января 2014 до конца мая 2017 года, занимал пост министра финансов чешского государства.

Как заявил политик, полиция его недавно уже допрашивала по делу «Гнездо аиста» в качестве свидетеля. Поэтому он и удивлен поступившим вдруг требованием о лишении депутатского иммунитета.

Коллега Андрея Бабиша по политическому движению ANO и гетман Карловарского края Яна Вилдуметсова уверена, что речь идет о попытке воспрепятствовать тому, чтобы по результатам осенних парламентских выборов Андрей Бабиш мог стать премьером Чехии.

Наоборот член парламентской партии гражданских демократов Мирослава Немцова, председатель парламентского комитета, ведающего вопросами неприкосновенности, вовсе не считает, что требование от полиции было специально подано именно в период обострения предвыборной борьбы.

Лишить неприкосновенности следователи требуют также и зампредседателя ANO Ярослава Фалтынека.

«Меня по этому делу однажды вызывали давать свидетельские показания. Однако я вообще не понял, чего от меня хотят. Я бывший член правления холдинга «Agrofert» и о заявлении фирмы «Гнездо аиста» на получение дотаций вообще ничего не знаю», - подчеркивает депутат.

Председатель партии ТОР 09 и экс-министр финансов Мирослав Калоусек по поводу расследования замечает: «Проводившиеся аудиты касались способов расходования дотационных средств, учета денег и проверки того, что же в действительности было построено на предоставленные средства. Об имущественной структуре и правдивости данных, указанных в заявлении на дотации, речи не шло. Это было заданием тех, кто оценивал весь проект».

Миллиардер Андрей Бабиш уверяет, что в тот период, когда «Ферма Гнездо аиста» подавала заявление на дотации, он с ней не имел ничего общего.

«Ферма Гнездо аиста» возникла в 2008 году в результате переименования фирмы «ZZN AGRO Pelhřimov», изначально входившей в холдинг «Agrofert». До переименования компания «ZZN AGRO Pelhřimov» была превращена в акционерное общество. Кто являлся владельцами акций «Гнезда аиста» изначально известно не было. Дотационные средства из европейского фонда, распределявшиеся в рамках чешской региональной программы, предназначались малым и средним фирмам. Крупная корпорация, подобная «Agrofert», не могла на них претендовать.

В 2016 году, разъясняя происхождение своего имущества, министр Андрей Бабиш депутатам сообщил, что в исследуемый период, культурно-образовательный комплекс «Гнездо аиста» принадлежал его родственникам – детям и шурину.

Компания «Ферма Гнездо аиста» несколько лет просуществовала самостоятельно, но в 2014 году, объединившись с акционерной компанией IMOBA, вернулась в лоно холдинга «Agrofert».