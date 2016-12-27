27-12-2016 14:25 | Катерина Айзпурвит

Рост чешской экономики, низкая безработица, несправедливость социальных пособий, терроризм и беженцы-мусульмане, Brexit, неповоротливость европейской бюрократии, плохая защита границ ЕС, визит председателя КНР, неприятие цензуры Интернета – Милош Земан в своем традиционном рождественском обращении к народу дал свою оценку событиям уходящего года.

Комментаторы «Чешского Радио» назвали президентское послание «не слишком отличающимся от прошлогоднего», отметив, что «тон Милоша Земана был примиряющим, хотя он и не забыл о выпадах оппонентов в свой адрес». Наблюдатели сходятся также в том, что политик, по всей видимости, планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Начало речи главы государства было выдержано в духе экзистенциализма: «О нас, чехах, говорят, что мы – самый скептический народ в Европе, что когда нам кто-то дает наполненный наполовину стакан, то каждый чех скажет, что этот стакан наполовину пуст и никто из нас не скажет, что он наполовину полон. Несмотря на это я считаю, что у нас есть повод радоваться».

Главным источником оптимизма президент считает хорошее состояние чешской экономики, хотя и при некотором замедлении экономического роста. Милош Земан выразил свое удовлетворение повышением средней зарплаты в стране примерно на 1000 крон (или 37 евро) в месяц и напомнил о планируемой в 2017 г. более существенной, чем ранее, валоризации пенсий по возрасту. Президент указал и на успехи страны в социальной сфере.

В Чехии – самая низкая безработица среди стран ЕС

«Очень хорошая новость – у нас самая низкая в Евросоюзе безработица. И к этому я хочу добавить, что в Чехии – самый низкий в ЕС процент относительной бедности населения, что означает, что у нас наименьшая разница в имущественном положении и доходах между самыми богатыми и самыми бедными». Милош Земан также указал на улучшение системы взимания налогов и успехи борьбы с уклонением от их уплаты.

Главным минусом уходящего экономического года президент считает 50-процентное по сравнению с 2015 годом сокращение объема инвестиций, что, по мнению главы государства, связано с замедлением темпов строительства, прежде всего, дорожной инфраструктуры. Необоснованным бременем» Милош Земан назвал вложения в солнечные электростанции.

Также под огонь президентской критики попали социальные пособия. «Друзья, я – человек не бесчувственный и осознаю необходимость оказания помощи матерям одиночкам, семьям с маленькими детьми и т.д. Однако я не понимаю, почему в ситуации, когда у нас почти 400 000 безработных и 150 000 свободных рабочих мест, мы должны путем выплаты социальных пособий поддерживать людей, отказывающихся от предложенной работы и смеющихся над теми, кто ежедневно трудолюбиво ходит на службу», – подчеркнул президент.

Визит председателя КНР в Чехию, состоявшийся в марте 2016 г., президент Земан, немало способствовавший его организации, назвал «важнейшим событием» с точки зрения развития экономических связей.

Давая оценку внешнеполитическим событиям уходящего года, Милош Земан затронул вопрос Brexit, который охарактеризовал как крайне печальное событие, «поскольку он ослабляет как Великобританию, так и Евросоюз». При этом львиную долю вины за это Милош Земан возложил на Брюссель, который считает «неэффективным» и «неспособным к решению такой ключевой задачи как защита внешних границ ЕС». Одновременно чешский президент выразил удовлетворение избранием Дональда Трампа президентом США.

«Вновь предостерегаю против размещения на территории страны мигрантов-мусульман»

Милош Земан напомнил о террористических угрозах и последнем теракте в Берлине, а ранее во Франции, Бельгии и других странах. Эту проблему чешский лидер рассматривает в контексте миграционного кризиса.

«Сегодня практически уже никто не сомневается во взаимосвязи притока мигрантов с террористическими атаками. Именно поэтому я являюсь противником плана, по которому на нашей территории в течение ближайших двух лет должно быть размещено около 6200 мигрантов на так называемой «добровольной основе», что почти ничем не отличается от обязательных квот. Расходы на это должны составить 600 млн крон. Мы не возражаем ни против помощи мигрантам в их собственных или соседних странах, ни против помощи Италии и Греции, которые столкнулись с наплывом беженцев, однако разместить на своей территории мигрантов-мусульман, которых сложно интегрировать, означало бы создать питательную среду для возможных террористических атак, и от этого я бы хотел вновь серьезно предостеречь».

В конце своего рождественского выступления Милош Земан заявил о своем негативном отношении к попыткам введения цензуры в Интернете, связав это с деятельностью центра МВД по борьбе с дезинформацией в киберпространстве. Президент даже сравнил этот аспект работы ведомства с деятельностью иезуитов, некогда уничтожавших неугодные книги. Чешская Республика, подчеркнул Милош Земан, «не нуждается в цензуре и «идейной» полиции», поскольку «к этому склонны прибегать исключительно люди, которым недостает аргументов». В негативном ключе президент указал на активистов организации «Европейские ценности», участвовавших в создании центра, которые не раз подвергали деятельность Милоша Земана острой критике. МВД уже дистанцировалось от обвинений во «введении цензуры». Как заявила пресс-секретарь министерства Ленка Новакова, «президент был своевременно и подробно информирован о результатах «Аудита национальной безопасности» и содержащихся в нем итоговых рекомендациях».

Рождественское обращение главы государства уже прокомментировали ведущие политики страны. Так, премьер-министр Богуслав Соботка выразил удовлетворение высокой оценкой, которая была дана работе правительства. Евродепутату Иржи Поспишилу недоставало в выступлении главы государства сформулированной ценностной ориентации Чешской Республики и вектора ее дальнейшего развития. Министр финансов и вице-премьер Андрей Бабиш нашел речь президента «позитивной и объединяющей нацию», а самого Милоша Земана назвал «блестящим оратором».