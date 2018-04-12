Президентский «ход конем» ставит под вопрос единство ANO

К возможному сотрудничеству с коммунистами с одной стороны, и со Свободой и прямой демократией (SPD) с другой, относятся депутаты от ANO крайне неоднозначно. SPD считается многими на чешской политической сцене экстремистским движением. Чешское Радио обратилось ко всем 78 законодателям от ANO, на вопросы журналистов согласились ответить 35 из них. Поддержать коалиционное правительство в составе ANO-SPD-KSČM готовы лишь единицы. Половина депутатов считает такой вариант допустимым только в крайнем случае, остальные его полностью отрицают.

«Я с большим трудом, точнее вообще не могу себе представить сотрудничество с SPD, то же самое касается и коммунистов. Когда речь шла о коалиционном правительстве ANO с социал-демократами, то я был готов, прищурив оба глаза, пережить поддержку со стороны коммунистов, но прямое сотрудничество, да еще и с SPD – такой вариант для меня практически не приемлем», - сообщил в интервью Чешскому Радио зампредседателя ANO и мэр г. Брно Петр Вокржал.

Более снисходительно к плану президента относится исполняющая обязанности министра регионального развития от ANO Клара Досталова.

«Если мы не можем договориться с так называемыми, в кавычках, традиционными демократическими партиями, то другой возможности нет. Мое мнение таково, что все партии, которые победили на выборах – демократические. Я считаю, что мы должны уметь играть теми картами, которые нам раздали избиратели», - считает Досталова.

Напомним, что днем ранее крайне резко высказался по данному вопросу министр транспорта Дан Тек, который в случае сформирования правительства с коммунистами и с SPD намерен покинуть не только свой пост во главе транспортного ведомства, но и Палату депутатов.

«У меня есть на то свои личные причины. Я не хочу наблюдать за процессом легитимизации партий, которые того не заслуживают. В посленоябрьский период (после бархатной революции в Чехословакии, прим. ред.) мы взяли определенный курс, и я не хочу, чтобы он повернулся вспять», - сообщил министр.

Коммунисты (KSČM), в свою очередь, уже заявили, что готовы сесть за стол переговоров не только с самим движением ANO, но и с Томио Окамурой. Однако от прямого участия в коалиционном правительстве они все же отказываются.

«Мы познакомили господина президента с нашей позицией, и подтвердили, что коммунистическая партия готова вести переговоры в том формате, который Милош Земан предложил председателю правительства, то есть мы готовы говорить и с SPD», - сообщил председатель компартии Войтех Филип после встречи с Милошом Земаном.

По мнению коммунистов, все будет зависеть от того, если удастся добиться компромиссного варианта программного соглашения.

Томио Окамура направляется к президенту в замок Ланы в четверг во второй половине дня. «SPD в течение последних месяцев не раз заявляла, а наша позиция остается в силе и сейчас, что готова конструктивно, по существу, позитивно подойти к составлению качественного программного соглашения правительства, в пользу граждан Чешской Республики», - сообщил Окамура СМИ в преддверии встречи с президентом. SPD заинтересована в участии в коалиционном правительстве, сообщил ранее Окамура.