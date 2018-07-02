Президентский поезд отправился в тур по Чехии и Словакии

– Мы находимся на Масариковом вокзале в Праге, откуда уже через несколько минут отправится по городам Чехии и Словакии поезд Томаша Гаррига Масарика. Этот тур приурочен к юбилею основания независимой Чехословацкой Республики. Поезд состоит из нескольких исторических вагонов, некоторые из них принадлежали президенту Масарику, остальные – другим чехословацким президентам и выдающимся политическим деятелям. Посмотреть на праздничное отправление поезда пришло множество людей, среди них немало детей.

– Я, правда, очень люблю поезда. Я видел много старинных поездов и локомотивов, но этот паровоз самый классный. Я очень рад, что нас пустили посмотреть внутрь вагонов, в которых ездили президенты Чехословакии. Эти вагоны очень красивые, жаль, что сейчас таких уже нет. Я надеюсь, что, когда поезд вернется в Прагу в августе, я смогу посмотреть на него еще раз.

Проект «Президентский поезд» является частью государственной кампании, посвященной празднованию столетия основания независимой Чехословацкой Республики. Более подробно о проекте рассказал пресс-секретарь Чешских железных дорог Петр Штяглавски:

– «Президентский поезд» состоит из вагонов-салонов, которые использовали чехословацкие президенты с 1918 года до наших дней. Акция была подготовлена Национальным техническим музеем совместно с Чешскими железными дорогами, которые в сотрудничестве со словацкими коллегами организовали этот тур. Наибольший интерес представляют три вагона-салона разных исторических периодов. Самый старинный относится еще к эпохе Австро-Венгерской империи – он был построен с 1909 году для наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда. После основания Чехословацкой Республики в этом вагоне путешествовал президент Масарик. Далее следует вагон ASA-0-80, который, как подсказывает название, был построен в 1930 году специально к восьмидесятилетию президента Масарика. Это был личный вагон Т. Г. Масарика, он в нем часто путешествовал по Чехословакии и за границу. Позже его использовали и другие чехословацкие президенты. Третий вагон называется «Гусак», он был последним вагоном, созданным непосредственно для чехословацких президентов, и являлся частью салонного поезда. Этот состав впоследствии использовали все чешские президенты и государственные деятели.

Несмотря на то, что все три исторических вагона полностью исправны, путешествовать в них нельзя – организаторы беспокоятся о сохранности эксклюзивных интерьеров салонов. По этой же причине для посетителей открыт лишь третий — вагон президента Густава Гусака (1968 года), в более старинные вагоны-салоны 1909 и 1930 годов можно заглянуть через входную дверь. В состав также входят обычные пассажирские вагоны середины ХХ века. В одном из них (1931 года) расположена экспозиция, посвященная железнодорожным путешествиям чехословацких президентов, в ней, в частности, представлены фотографии возвращения Эдварда Бенеша в Прагу в мае 1945 года, после окончания Второй мировой войны.

Более подробно о нынешнем маршруте «Президентского поезда» рассказал Петр Штяглавски:

– Первая остановка поезда планируется в Брно, далее он отправится в Словакию и посетит Братиславу, Зволень, Жилину и Кошице. Примерно в середине июля поезд вернется в Чехию, где будет останавливаться в таких городах как Злин, Оломоуц, Пардубице, Пльзень и Хомутов, в котором, кстати, расположен депозитарий Национального технического музея. Свой тур поезд завершит в конце августа вновь на Масариковом вокзале.

Точное расписание и список всех остановок можно посмотреть на сайте Национального технического музея. После окончания тура по Чехии и Словакии, стартовавшего 27 июня, поезд вернется в Прагу через два месяца – 28 августа. И еще до 2 сентября его можно будет увидеть в восточном крыле Масарикова вокзала.