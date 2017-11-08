Президента Земана в России будет сопровождать рекордная по численности делегация

Такие данные агентству ČTK сообщила пресс-секретарь Союза промышленности и торговли Эва Величкова, по словам которой, группа, отправляющаяся в Россию, станет самой многочисленной делегацией чешских предпринимателей за последние четверть века. В программу визита чешского президента входит посещение Сочи, Москвы, а также, возможно, Екатеринбурга.

«Интерес к поездке в Россию очень значителен, и можно предполагать, что число фирм, которые хотят войти в состав делегации, еще несколько увеличится. На данный момент в нашем списке указано 124 участника», – сообщает Эва Величкова.

Пребывание группы чешских предпринимателей в России запланировано на период с 21 по 24 ноября. В первый день, согласно утвержденной программе, состоится их встреча с президентом Милошом Земаном, который, как ожидается, прибудет в Россию раньше. Также в Москве пройдет крупный бизнес-форум, в котором примет участие и глава Чешской Республики. От Союза промышленности и торговли делегацию будет возглавлять его президент Ярослав Ганак. В организации поездки также примет участие Экономическая палата и Палата СНГ.

Как сообщает Эва Величкова, чешские предприниматели будут представлять предприятия различных сегментов экономики – энергетику, строительство, пищевую промышленность, сельскохозяйственную технику, а также сектор услуг, в том числе юридические и финансовые компании.

Отмечается, что предприниматели обязаны оплачивать свои поездки в составе делегаций чешских политиков. По информации ČTK, стоимость участия в визите Милоша Земана в Россию составляет 70 000 крон (2 700 евро).

Комментируя будущую поездку делегации, СМИ напоминают, что торговлю с Россией ограничивают санкции, введенные Евросоюзом и США после аннексии Крыма и позиции России по отношению к вооруженному конфликту на востоке Украины. При этом президент Земан неоднократно выступал против антироссийских санкций, заявляя, что они «бессмысленны».

Изначально планировалось, что Милош Земан встретится с Владимиром Путиным в Москве, однако позднее президент РФ пригласил чешского лидера в свою резиденцию Сочи, что Милош Земан прокомментировал как «особое отличие». В Москве чешский президент примет участие в открытии выставки «Сокровища Пражского Града».