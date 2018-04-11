Президент предложил Бабишу сформировать кабинет с коммунистами и Томио Окамурой

Представители обеих партий идею президента приветствуют, в отличие от оппозиции, по словам которой SPD – экстремистская партия, и сотрудничество с ней на правительственном уровне может негативно повлиять на имидж Чехии на международной арене.

Неоднозначно к такому союзничеству относятся также представители самого движения ANO. Как заявил министр транспорта Дан Тек, в случае создания коалиции с SPD и коммунистами он намерен покинуть не только министерский пост, но и отказаться от своего депутатского мандата. Против переговоров высказалась также министр обороны Карла Шлехтова, которая допускает лишь оказание поддержки со стороны этих партий правительству меньшинства ANO.

Министр здравоохранения Адам Войтех все еще надеется на сотрудничество с социал-демократами, а министр регионального развития Клара Досталова (ANO) утверждает, что все партии, победившие на выборах, являются демократичными.

Предложение президента последовало в реакции на крах переговоров движения ANO с социал-демократами. Напомним, что представители ČSSD требовали пост министра внутренних дел, что оказалось неприемлемым для ANO.