11-01-2017 14:27 | Ольга Васинкевич

Президент Милош Земан и министр внутренних дел Милан Хованец на встрече, прошедшей во вторник, разошлись во взглядах на открывшийся 1 января новый Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Его целью является борьба с дезинформацией, и президент считает, что сотрудники нового подразделения не способны распознать реальную угрозу, и будут заниматься цензурой. Глава МВД данное утверждение отрицает.

На встрече, которая продолжалась более двух часов, министр внутренних дел Милан Хованец пытался убедить главу государства в необходимости существования нового подразделения, спадающего под юрисдикцию МВД. Президент появление нового центра критикует, связывая его с цензурой, в частности – Интернета. По окончании встречи стало известно, что стороны остались при своем мнении, и диалог в отношении центра будет продолжаться.

«Пусть люди, которые не являются идиотами, за исключением некоторых журналистов и ряда политиков, выберут серверы, которые они читают, выслушают предлагаемую аргументацию и примут решение, кто прав. То, что Милан Хованец сейчас предлагает – это представление, что 15 сотрудников министерства получат монополию на правду. Причем зачастую, в весьма сложных вопросах, в которых не всегда разбираются настоящие эксперты, которыми эти чиновники, определенно, не являются», - отметил Милош Земан в эксклюзивном интервью Чешскому Радио Plus.

По мнению президента, цензура заключается не только в отключении сайтов, у которых выявлено небезопасное содержание, - это, по мнению Милоша Земана, является крайней формой, - но, к примеру, и в том, что оказывая незначительное давление, можно принудить некоторых рекламодателей отказаться от рекламы на определенных серверах. Министр внутренних дел Милан Хованец утверждает, что речь идет не о цензуре, а о позиции государства:

«Речь здесь о том, что государство должно продемонстрировать свою позицию в отношении информации, которая ставит под угрозу безопасность государства, его функционирование, и такие вещи, как выборы. Это только позиция государства, а гражданин вправе выбирать, верить ли этой позиции. Речь ни в коем случае не идет о цензуре. Господин президент передал мне материалы, с которыми я буду должен ознакомиться. Пока что нам не удалось прийти к соглашению, и каждый остался при своем мнении», - прокомментировал итоги встречи глава МВД.

Как отметил президент Земан, актуальный персональный состав нового центра свидетельствует об идейной заинтересованности некоторых сотрудников в его существовании и функционировании. По его словам, данная заинтересованность проявляется их подтвержденным негативным отношением к новому президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. В интервью Чешскому радио Милош Земан также подчеркнул, что всегда необходимо отслеживать информацию из противоположных информационных источников и с помощью собственного рационального разума составлять собственное мнение о проблеме.

«Если вы будете проявлять заинтересованность, а часть журналистов, бесспорно, заинтересована в определенной позиции, достаточно вспомнить, как Чешское телевидение превратилось в предвыборный штаб Хилари Клинтон, - тогда вы всегда выберете из двух источников единственный, и будете игнорировать противоположный».

Руководитель нового Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами Эва Романцовова, характеризуя сферу деятельности подразделения, отметила, что в его задачи входит помочь и научить обычного гражданина распознавать угрозу, исходящую из информационных источников.

«Информация, которая в действительности иллюстрирует угрозу безопасности Чешской Республики, всегда предоставляется преимущественно службами разведки, доступа к ней у этих чиновников не будет. Потому что, в противном случае, они бы нарушили закон. Например, я только что прочитал четыре шифровки. В соответствии с одной из них, по территории нашей страны перемещается человек из стран Магриба, назвать имя которого я не имею права. Он обоснованно подозревается в сотрудничестве с террористическими исламскими организациями. Вы серьезно думаете, что эта информация появится у госпожи Романцововой? Конечно же, нет».

Рекомендация об открытии подобного центра появилась после оценки так называемого аудита национальной безопасности Чешской Республики. Сам же Центр по борьбе с терроризмом появился в реакции на террористические акты в Европе. Одно из отделений центра специализируется на обнаружении дезинформирующих материалов в открытых источниках (включая социальные сети) и их опровержении.

Чешское радио задало президенту вопрос, видит ли он угрозу оказания влияния на результаты выборов в Чехии со стороны России по аналогии с тем, как это, по информации ряда источников, произошло в Соединенных Штатах?

«Никакой угрозы я не вижу. Здесь я хотел бы отметить, что четыре года назад, когда у нас проходили последние президентские выборы, некая уральская группа утверждала, что сюда было отправлено 90 российских экспертов. Однако, они сделали одну досадную ошибку. Они утверждали, что эти хакеры, чтобы добиться моей победы, повредили компьютерную систему для подсчета голосов. Неловкость заключается в том, что голоса в Чешской Республике подсчитываются вручную», - подытожил президент страны.