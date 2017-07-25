Усилия Милоша Земана по сближению с Китаем вызывают неоднозначную реакцию чешского общества и политиков. Визит в Прагу председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2016 г. сопровождался многочисленными протестами, а закрытие для демонстрантов площади перед Пражским Градом стало настоящим скандалом. Милоша Земана и других членов правящей чешской элиты часто упрекают в том, что стремление «понравится» авторитарным режимам заставляет их закрывать глаза на нарушение прав человека – как в Китае, так и в России.

Однако китайская тема остается сквозной в чешской экономике. На прошлой неделе в Праге прошел очередной чешско-китайский форум, который уже назвали «тайным» и «секретным» – пресса туда допущена не была.

«Число участников форума составило 1200, из них 300 приехало из Китая, оставшиеся 900 – это чешские предприниматели. И, как вы понимаете, что если бы чешских бизнесменов это не интересовало, их бы там в таком количестве не присутствовало. Во время этой встречи было заключено договоров на общую сумму 60 млрд крон. Я покажу список из 22 чешско-китайских проектов, соглашения по которым были подписаны во время моего визита в КНР, и 16, которые были заключены на этом форуме. Кстати, я поинтересовался, насколько бурными были протесты против этого мероприятия и узнал, что протестующих было четверо, подчеркиваю, четверо, и все они были иностранцами. Там не было ни г-на Калоусека, ни Бурсика, ни Катержины Жак, ни других из числа тех, кто кутается в тибетские флаги. Так что все прошло совершенно спокойно и началось реальное обсуждение экономического сотрудничества, выгодного для обеих стран», – поясняет чешский президент.

На вопрос о том, почему форум был закрыт для прессы, Милош Земан ответил, что «большинство журналистов не разбирается в экономике».

Дают ли реальный эффект усилия по внедрению Чехии в проект «Новый шелковый путь» и на китайский рынок в целом? Удалось ли уже каким-то чешским компаниям добиться успеха на рынке КНР?

«Это, как минимум, две фирмы. Во-первых, Škoda Auto, которая треть своей продукции поставляет на китайский рынок – и это самая крупная страна сбыта для этой компании. Вторая – это Home Credit, или PPF, который занимает треть рынка потребительских кредитов, а учитывая масштабы китайского рынка, треть – это огромная величина». При обсуждении государственного бюджета Чешской Республики президент также ставит КНР в пример: «Я всегда подчеркиваю, что в китайском бюджете на инвестиции приходится 70%, в то время как у нас эта цифра значительно ниже – около 10%, и это ошибка, поскольку инвестиции определяют будущее каждой экономики – ее работоспособность, конкурентоспособность и т.д.»

«В Китае, России, Средней Азии, Вьетнаме – авторитарные режимы, и если вы поддерживаете там хорошие отношения с политиками, то можете на многое влиять».

При этом «дисциплинированность» китайского бюджета КНР, вероятно, можно связать с существованием там государственной комиссии по планированию и тем, что руководит этим восточным гигантом одна политическая партия? «В Китае – авторитарный режим. Точно так же как и в России, Средней Азии, Вьетнаме и многих других государствах. Слова «авторитарный режим» – ни осуждение, ни похвала, а объективная и независимая констатация. Если вы ездите в эти страны и поддерживаете хорошие отношения с политиками, то можете на многое влиять. Недавно я был с рабочим визитом в Португалии, подружился с президентом этой страны, однако я, разумеется, не настолько наивен, чтобы ожидать, будто по приказу португальского президента экономика и предприниматели этой страны пойдут нам навстречу. В тех странах, которые я перечислил, это возможно. Так что в этом и состоит главная причина, почему я туда в интересах чешской экономики езжу. Долгосрочные проекты, такие как «Шелковый путь», в парламентской демократии объективно сталкиваются с одним препятствием – продолжительность пребывания политика на своем посту. Это означает, что если осуществление какой-либо проекта требует пятнадцати лет, политик не раз подумает, поддерживать ли его, поскольку сливки достанутся тому, кто придет после него. А при тех режимах, когда члены руководства остаются у власти десять, пятнадцать, а то и двадцать лет, такого препятствия нет».

В Чехии продолжается обсуждение фирмы Liglass Trading – никому ранее не известной и с сомнительным финансовым положением, которой удалось, тем не менее, подписать договор на строительство двух ГЭС Верхне-Нарынского каскада и 10 малых ГЭС в Киргизии. Пикантность ситуации придает тот факт, что получение контракта лоббировал глава канцелярии президента ЧР Вратислав Мынарж и поддержал Милош Земан на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Работают ли «преимущества авторитаризма» и в этой среднеазиатской стране, где, вероятно, тоже можно говорить о присутствии авторитарного режима? «С большой долей вероятности, да, потому что это можно сказать обо всех режимах Средней Азии. Когда я был на выставке ЭКСПО в Астане, президент Киргизии попросил меня о встрече, на что я с удовольствием согласился. А поскольку на любых таких встречах я лоббирую чешские фирмы, то всегда запрашиваю данные из Министерства промышленности и торговли. В данном случае – какие фирмы интересуются работой в Киргизстане, могу ли я их рекомендовать как заслуживающие доверия. На основании данных Министерства в разговоре с тем или иным президентом я об этих компаниях упоминаю. Я это делал десятки раз, с самыми разными президентами», – объяснил Милош Земан обстоятельства, при которых замолвил словечко за Liglass Trading.