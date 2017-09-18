Президент Чехии - лауреат премии «Борец за правду»

Президент Чешской Республики Милош Земан выступит на Генеральной ассамблее ООН и станет лауреатом премии «Борец за правду» (Warrior for Truth) фонда Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF). В программе рабочего визита главы Чехии в США также ряд встреч и переговоров – с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, председателем 72-й Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком и с президентом Республики Корея Мун Чже Ином.
Фонд Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation еще в 2015 году включил президента Чехии Милоша Земана в список деятелей, которые защищают интересы еврейского народа и оказывают положительное влияние на его жизнь.
«Очевидно, что это является выражением благодарности за мое отношение к Израилю, которое я демонстрирую всю свою жизнь», - заявил ранее по данному поводу президент Чешской Республики Милош Земан.
Не далее как в апреле текущего года президент Чехии в интервью телеканалу «TV Barrandov» вновь заявил о том, что Чехия с Израилем являются союзниками и перечислил причины, почему это государство относится к числу стран, пользующихся наибольшим авторитетом в мире.
«Во-первых, это технологическая держава, но мало кто это осознает.
Я был, например, на заводе по выпуску дронов. Беспилотные летательные
аппараты сегодня умеют выпускать только американцы и израильцы.
Это один из штрихов, демонстрирующих технологическое могущество этой
страны.
Вторая причина - Израиль является демократическим государством, со всех сторон окруженным странами, которые демократическими не назовешь.
Третья причина – сама история Израиля, включая Холокост и борьбу за свою независимость.
Первая война такого рода произошла в 1948 году. Это была война за независимость Израиля, который арабские государства стремились уничтожить».
Как СМИ сообщил Рудольф Йиндрак, руководитель Внешнеполитического отдела Канцелярии президента республики, в программу визита чешского президента в США включена также встреча с заместителем генсекретаря ООН Владимиром Воронковым, который возглавляет новое Управление по борьбе с терроризмом.
Предстоит Милошу Земану также личная встреча с первой супругой президента США Дональда Трампа, уроженкой Злина Иваной Трамп.
Во вторник президент Милош Земан примет участие в открытии Генеральной ассамблеи ООН и выступит в числе первых десяти ораторов. Предполагается, что чешский президент в своем выступлении затронет вопрос борьбы с терроризмом и миграционную проблему.
Во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чже Ином Милош Земан поднимут тему растущего напряжения на Корейском полуострове и вопрос экономического сотрудничества между двумя странами. Южная Корея является одним из наиболее значительных инвесторов в Чешской Республике.