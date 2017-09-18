Президент Чехии - лауреат премии «Борец за правду»

Фонд Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation еще в 2015 году включил президента Чехии Милоша Земана в список деятелей, которые защищают интересы еврейского народа и оказывают положительное влияние на его жизнь.

«Очевидно, что это является выражением благодарности за мое отношение к Израилю, которое я демонстрирую всю свою жизнь», - заявил ранее по данному поводу президент Чешской Республики Милош Земан.

Не далее как в апреле текущего года президент Чехии в интервью телеканалу «TV Barrandov» вновь заявил о том, что Чехия с Израилем являются союзниками и перечислил причины, почему это государство относится к числу стран, пользующихся наибольшим авторитетом в мире.

«Во-первых, это технологическая держава, но мало кто это осознает. Я был, например, на заводе по выпуску дронов. Беспилотные летательные аппараты сегодня умеют выпускать только американцы и израильцы. Это один из штрихов, демонстрирующих технологическое могущество этой страны.

Вторая причина - Израиль является демократическим государством, со всех сторон окруженным странами, которые демократическими не назовешь.

Третья причина – сама история Израиля, включая Холокост и борьбу за свою независимость.

Первая война такого рода произошла в 1948 году. Это была война за независимость Израиля, который арабские государства стремились уничтожить».

Как СМИ сообщил Рудольф Йиндрак, руководитель Внешнеполитического отдела Канцелярии президента республики, в программу визита чешского президента в США включена также встреча с заместителем генсекретаря ООН Владимиром Воронковым, который возглавляет новое Управление по борьбе с терроризмом.

Предстоит Милошу Земану также личная встреча с первой супругой президента США Дональда Трампа, уроженкой Злина Иваной Трамп.

Во вторник президент Милош Земан примет участие в открытии Генеральной ассамблеи ООН и выступит в числе первых десяти ораторов. Предполагается, что чешский президент в своем выступлении затронет вопрос борьбы с терроризмом и миграционную проблему.

Во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чже Ином Милош Земан поднимут тему растущего напряжения на Корейском полуострове и вопрос экономического сотрудничества между двумя странами. Южная Корея является одним из наиболее значительных инвесторов в Чешской Республике.