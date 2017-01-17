17-01-2017 12:59 | Екатерина Сташевская

Двадцатилетняя скрупулезная работа Петра Котыка по сохранению творческого наследия чешских поэтов и прозаиков была оценена премией ПЕН-клуба за 2017 год. Благодаря его стараниям молодое поколение помнит такие имена, как Эмил Юлиш, Иржи Коларж, Йозеф Гиршал и Богумила Грегерова.

«За многолетний и систематический труд в области документации современной чешской литературы, редакционную и выставочную деятельность», – так председатель чешского центра международного ПЕН-клуба Иржи Дедечек аргументировал решение своих коллег.

Лауреат Петр Котык является сотрудником Памятника национальной письменности (Památník národní písemnosti), где собирают и бережно хранят архивные документы, рукописи, издания, связанные с историей чешской литературы, прежде всего, за последние два столетия.

Памятника национальной письменности состоит из трех отделов: литературный архив, в котором сосредоточены рукописи, корреспонденция, фотографии и рабочие материалы чешских поэтов и прозаиков; библиотека, где можно найти как собрания сочинений, так и произведения живописи и графики (здесь можно вспомнить выдающегося чешского поэта ХХ века Витезслава Незвала, который передал сюда весь архив, включая коллекцию полотен своих соратников по авангардистскому объединению «Девятисил»).

В художественном архиве хранятся и коллажи Карела Тейге – тогда как его основное литературное наследие сосредоточено в стенах библиотеки. Три отделения Памятника объединяют все творчество писателя.

На сегодняшний день в Памятнике национальной письменности содержится около 2 300 личных фондов, в которых представлены не только писатели, но и такие организации, как, например, Общество писателей. Здесь же можно найти полный архив издательства Československý spisovatel.

«К нам приходят самые разные читатели: студенты, изучающие богемистику, ученые из-за рубежа. У нас один из самых больших литературных архивов русских писателей, приехавших в Прагу после революции. Финансовую помощь и политическое убежище им тогда предоставил первый чехословацкий президент Томаш Гарриг Масарик. Таким образом, в Памятнике можно узнать не только о чешских писателях, но и о зарубежных. В секции немецкого архива есть возможность ознакомиться с работами Франца Кафки и Томаса Манна, эмигрировавшего из нацистской Германии... У нас есть произведения, которые, в первую очередь, привлекают критиков и историков литературы, книги с автографами и редкой графикой. В настоящий момент существует целая наука, изучающая посвящения на книгах. Благодаря ей на свет появились дипломные работы, в которых, помимо прочего, описывается, что именно поэт Владимир Голан вычеркивал или вписывал в свои произведения».

Ежегодно Памятник национальной письменности становится богаче на 500 архивных блоков, преобладающее число которых поступает в качестве дара.

«Сначала мы проводим "опись первой степени" – стараемся внести в реестр все, что только можно. Позже, спустя 10-20 лет, начнут поступать дополнения. Посетители библиотеки могут практически сразу заняться изучением нужного им материала. Далее мы создаем детальное описание каждой страницы, как, например, в случае с Карелом Чапеком. То, насколько быстро архив попадет в руки к читателю, решает человек, который нам его преподносит: кто-то желает, чтобы его труды были сразу же доступны, а кто-то хочет, чтобы они были опечатаны еще 20-30 лет. Иногда вход в архив возможен только с разрешения обладателя авторских прав».

Каждый год Памятник национальной письменности проводит конкурс под названием «Самая красивая книга», на который издательства представляют свои последние публикации. Они оцениваются в десяти разных категориях. Победители, как правило, выставляются в летнем дворце «Гвезда», после чего демонстрируются на книжной ярмарке «Мир книги» или отправляются за границу.