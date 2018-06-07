Премия Отто Вихтерле – подспорье наследникам изобретателя контактных линз

«Надеемся, что среди награждаемых найдутся следующие Отто Вихтерле», – резюмировала главную идею ежегодно вручаемой премии председатель Академии наук Чехии Эва Зажималова.

Среди лауреатов Премии имени Отто Вихтерле этого года, например, Гана Лисалова из Института физики, занимающаяся оптическими биосенсорами, автор пяти патентных заявок, три из которых уже были подтверждены. Премии Академии наук удостоен Станислав Мусил, посвятивший себя разработке аналитических методов исследования жидких форм веществ. Его работа помогла установить общеевропейский лимит на содержание мышьяка в рисе. В 2018 году также оценен труд Войтеха Новоградского из Института биофизики, занимающегося исследованием веществ подавляющих раковые опухоли.

Лауреатом Премии имени Отто Вихтерле 2018 года стал также Петр Брож из Института геофизики. Его внимание сосредоточено на так называемых грязевых сопках Марса.

«Предполагается, что на поверхности Марса находятся грязевые сопки, которые могут являться источником метана. Этот газ важен для развития внеземной жизни. Однако остается тайной, как такие грязевые сопки могут выглядеть. В настоящее время я пытаюсь создать упрощенную модель, позволяющую исследовать свойства грязевых масс в условиях пониженного атмосферного давления, как на Марсе. Исследования проходят с использованием вакуумного бокса, – комментирует лауреат премии Отто Вихтерле Петр Брож. – Изучение «поведения» различных соединений при сниженном атмосферном давлении поможет в момент подготовки различного рода устройств, например сепараторов, для отправки на Марс. Благодаря нашим исследованиям мы сможем обеспечить бесперебойную работу таких устройств».

Паразитолог Катержина Помайбикова ведет свои исследования с целью разработки лекарств, помогающих справится с Болезнью Крона, хроническим воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Некоторые паразиты способны активизировать человеческий иммунитет и подавить воспалительные процессы.

«Мы стремимся найти вещества, вырабатываемые кишечными паразитами, способные повлиять на организм, в котором они живут, и помочь с лечением заболеваний, – разъясняет Катержина Помайбикова, которая с целью сбора исследовательского материала более 10 раз побывала в Африке. – Во время поездок, кроме других животных, нас главным образом интересуют человекообразные обезьяны. Исследуя собранный материал, а в первую очередь речь идет об экскрементах животных, мы получаем также представление и о влиянии деятельности людей. На обезьян ведется охота, что не может не отразиться на их здоровье».