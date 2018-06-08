Премия Gratias Agit 2018: о Чехии за рубежом

В этом году лауреатами премии стали одиннадцать человек и три общественные организации. Род их деятельности самый разный – в списке есть писатели, ученые, доктора, преподаватели. Среди них Ярослав Маржик – известный врач, много лет работающий в США; переводчик и преподаватель чешского языка в Испании Катержина Власакова и выдающийся чешский иберо-американист профессор Йозеф Опатрны. Несмотря на то, что Чехию и Южную Америку разделяет Атлантический океан, сотрудничество длится уже давно. Более подробно об этом рассказал профессор Йозеф Опатрны:

— Важность Латинской Америки понимали политические деятели с момента открытия этого континента, с ней сотрудничали и в ХIХ, и ХХ веках. Латинская Америка – не только крупный экспортер, но и импортер: местный рынок очень перспективен, сюда направляется немало товаров из Чехии. И я думаю, что чешская общественность понимает важность сотрудничества с Латинской Америкой – я сейчас говорю даже не про их политику, это лишь одна из составляющих. В любом случае, Латинская Америка – это часть света, которая заслуживает внимания.

В сфере развития отношений между Чешской Республикой и странами Латинской Америки Йозеф Опатрны работает уже много лет. Он участвовал в развитии самых разных проектов и рассказал об одном из наиболее важных:

— Я участвовал в конференции о взаимоотношениях Мексики и стран Центральной Европы, где узнал о существовании крупной международной программы, в рамках которой студенты Монтеррейского технологического института, где учатся молодые люди со всей Южной Америки и даже США, были обязаны посетить образовательный курс за границей и ознакомиться с регионом своего пребывания. Меня попросили разработать программу, ее одобрили, и в 2000 году в Карлов Университет прибыла первая группа из девятнадцати студентов. Программа действует и по сей день (через неделю к нам приезжают новые учащиеся) и пользуется огромной популярностью: Карлов Университет – единственный вуз в мире (кроме Мадридского университета), где подобные курсы проводятся чаще пяти-шести раз. Сейчас к нам приедет уже девятнадцатая группа, и студенты всегда в восторге. Уезжая, они всегда говорят: чудесный город, чудесная страна!

Среди номинированных организаций в этом году – национальный памятник Лидице, чешское спортивно-патриотическое движение «Сокол» в Париже и представители группы советских диссидентов, вышедших в 1968 году на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии. Премию получат трое из «восьми смелых» – Павел Литвинов, Татьяна Баева и Виктор Файнберг.

Среди тех, кто уже получил премию в минувшие годы – композитор и дирижер Иржи Белоглавек, спортсмены Яромир Ягр и Мартина Сабликова; переводчики Карел Чижек, Ян Владислав, Ирина Порочкина; предприниматель Томаш Батя мл. и деятели культуры – кинорежиссер Милош Форман, сценарист и режиссер Агнешка Холланд (автор трехсерийного фильма о Яне Палахе), экспериментальный художник Иржи Джордж Докоупил и многие другие.

О том, какие чувства вызывает присуждение премии за прославление родной страны, рассказал профессор Йозеф Опатрны:

— Премия Gratias agit – это огромная честь для меня. С другой стороны, очень просто распространять доброе имя того, чем по-настоящему гордишься. И я имею в виду не только культуру. Многие люди, живущие в Чехии, не понимают, как им повезло: им не нужно прятаться от преступников в каком-то хорошо охраняемом городском районе, им не надо бояться получить пулю в лоб, просто гуляя по улице. Я уже не говорю о том, что вечером можно пойти на тот концерт, на какой хочется. Вы можете читать любую книгу – не потому, что она имеет мировое имя, а потому что вам она нравится. Можете посетить любую выставку – а в Праге их столько, что все и не обойти. Так что нам действительно есть чем гордиться. Поэтому, как я уже сказал ранее, для меня честь получить эту награду, но на самом деле я просто поддерживаю репутацию страны, которой горжусь, и я рад, что могу жить в Чешской Республике.

Церемония вручения прошла в Чернинском дворце, здании МИД Чешской Республики. Премию лауреатам вручил министр иностранных дел Мартин Стропницки.