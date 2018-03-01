Премьер добивается смещения с поста главы Генеральной инспекции сил правопорядка

Исполняющий обязанности премьера Андрей Бабиш на днях заявил о своем намерении созвать из-за Мурина заседание Государственного совета безопасности. Бабиш также собирается лично принять участие в собрании Комитета по безопасности Палаты депутатов. Конкретные причины недовольства Михалом Мурином премьер озвучить отказывается.

«Что касается господина Мурина, занимающего пост главы Генеральной инспекции сил правопорядка, то я могу лишь сообщить, что у меня есть серьезные и обоснованные подозрения по поводу его профессиональной и моральной безупречности. Документы, подтверждающие мои слова, не предаются огласке», - заявил Чешскому Радио Андрей Бабиш, который в течение февраля дважды призывал Мурина уйти в отставку самому.

Главу Инспекции можно отозвать с должности только в случае серьезного нарушения при исполнении им своих обязанностей, в случае уголовного преследования, или по окончании его пятилетнего мандата. Мурин занимает свою должность с декабря 2015 года.

«Господин директор слова премьера Андрея Бабиша никоим образом не комментирует. Он подтвердил, что остается на своем посту и подавать в отставку не собирается, так как не видит серьезного повода для такого шага», - сообщил в качестве реакции на слова Бабиша пресс-секретарь Генеральной инспекции сил правопорядка Иво Митачек.

Чешские СМИ напоминают о том, что Михал Мурин подозревается в нестандартно тесных отношениях с бывшим полицейским Игорем Габориком, обвиняемым в связи с утечкой информации в деле «Берета». Также генеральный прокурор Чехии Павел Земан допускает, что в работе GIBS прослеживались проблемные моменты, некоторые носили длительный характер.

Однако, как сообщает аналитик Чешского радио Якуб Троничек, главной причиной давления на Михала Мурина может быть расследование самого премьера по делу «Гнездо аиста». «Одним из обвиненных по делу «Гнездо аиста» проходит именно премьер в отставке, который не раз пытался сделать центром скандала следователя Павла Невтипила, указывая на его некие связи с мафией. Если бы в отношении этого полицейского началось расследование со стороны Инспекции, то это, безусловно, было бы Андрею Бабишу на руку».

По данным сайта Aktuálně.cz, на неделе в Генеральную инспекцию наведались финансовые контролеры, что, по мнению журналистов, можно расценить как очередную попытку оказать давление на саму Инспекцию.

«В поступках Андрея Бабиша за последние три недели – месяц наблюдается определенная систематичность. Он уже отстранил от должности директора больницы «Буловка» Андреу Врбовску, главу Организации по безопасности дорожного движения (BESIP) Мартина Фараржа, директора Чешской почты Мартина Элкана. Всех этих людей лишило занимаемых ими постов правительство, управляющее страной без необходимой поддержки Парламента, в целях укрепления собственной власти. И в данном случае не важно, компетентны ли эти люди, или нет. Важно другое - премьеру в отставке не следует вести себя таким образом», - сообщил в интервью Чешскому Радио председатель Пиратской партии Иван Бартош, также напоминая о том, что именно Инспекция является органом, контролирующим работу Полиции ЧР, а та, в свою очередь, возбудила уголовное дело в отношении премьера.

В пятницу, 2 марта пройдет очередной раунд выборов главы парламентского Комитета по контролю над Генеральной инспекцией сил правопорядка. На эту должность претендуют: Зузана Маерова Заградникова (от Гражданской демократической партии), Микулаш Ферьенчик (от Пиратской партии), а также, повторно, коммунист Зденек Ондрачек.