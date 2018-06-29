Премьер Чехии: Успех Вышеградской четверки. ЕС отказывается от миграционных квот

Антон Каймаков
29-06-2018
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Большим успехом Вышеградской четверки назвал премьер Чехии Андрей Бабиш отказ ЕС от обязательных квот на перераспределение мигрантов. В ночь на 29 июня участники брюссельского саммита ЕС договорились также о создании новых центров по регистрации просителей убежища и экономических мигрантов, в том числе и за пределами границ Евросоюза.

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Премьер Чехии Андрей Бабиш, фото: ЧТК/АП/Olivier MatthysПремьер Чехии Андрей Бабиш, фото: ЧТК/АП/Olivier Matthys «Атмосфера при обсуждении была очень тяжелой. Под утро казалось, что мы не договоримся. Однако мы настаивали на своем. Несколько раз переговоры прерывались. Результатом дискуссии стал наш большой успех», – описал ситуацию глава чешского кабинета министров Андрей Бабиш.

Членские государства ЕС намерены ужесточить бой с организаторами нелегального проникновения мигрантов на территорию Евросоюза.

«Вышеградская четверка (V4 – Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) добилась того, чего хотела. Не будет квот и обязательного перераспределения. Вместо этого подтвержден добровольный принцип приема мигрантов. Европа договорилась, что начнет создавать так называемые хот-споты, где будут решаться вопросы, связанные с экономической миграцией и с регистрацией беженцев ищущих для себя убежища, также вне европейского континента», – подчеркнул председатель чешского кабинета.

Для экономических мигрантов хот-споты станут точкой возврата. Оказывать помощь Европа намерена лишь тем людям, которые действительно нуждаются в международной защите.

Саммит ЕС, фото: ЧТК/АП/Stephanie LecocqСаммит ЕС, фото: ЧТК/АП/Stephanie Lecocq Италия настаивала на общей ответственности членов Евросоюза за судьбу мигрантов, спасенных в море. В качестве компромиссного решения, в первую очередь странам V4, была предложена добровольная основа перераспределения принятых лиц. Чешский премьер Андрей Бабиш приветствовал такой подход к проблеме:

«Я считаю это гигантским успехом. Квоты являлись темой №1 в течение четырех лет. Теперь от них отказались. Вышеградская четверка оставалась сплоченной и выстояла в этом тяжелом бою. Мы добились своего».

В Брюсселе возникла также договоренность, которая предполагает согласие всех членских государств ЕС по поводу реформы системы предоставления убежища. Переговоры по этому поводу идут уже с 2016 года.

Антон Каймаков
29-06-2018
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