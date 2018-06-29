Премьер Чехии: Успех Вышеградской четверки. ЕС отказывается от миграционных квот

Большим успехом Вышеградской четверки назвал премьер Чехии Андрей Бабиш отказ ЕС от обязательных квот на перераспределение мигрантов. В ночь на 29 июня участники брюссельского саммита ЕС договорились также о создании новых центров по регистрации просителей убежища и экономических мигрантов, в том числе и за пределами границ Евросоюза.
«Атмосфера при обсуждении была очень тяжелой. Под утро казалось, что мы не договоримся. Однако мы настаивали на своем. Несколько раз переговоры прерывались. Результатом дискуссии стал наш большой успех», – описал ситуацию глава чешского кабинета министров Андрей Бабиш.
Членские государства ЕС намерены ужесточить бой с организаторами нелегального проникновения мигрантов на территорию Евросоюза.
«Вышеградская четверка (V4 – Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) добилась того, чего хотела. Не будет квот и обязательного перераспределения. Вместо этого подтвержден добровольный принцип приема мигрантов. Европа договорилась, что начнет создавать так называемые хот-споты, где будут решаться вопросы, связанные с экономической миграцией и с регистрацией беженцев ищущих для себя убежища, также вне европейского континента», – подчеркнул председатель чешского кабинета.
Для экономических мигрантов хот-споты станут точкой возврата. Оказывать помощь Европа намерена лишь тем людям, которые действительно нуждаются в международной защите.
Италия настаивала на общей ответственности членов Евросоюза за судьбу мигрантов, спасенных в море. В качестве компромиссного решения, в первую очередь странам V4, была предложена добровольная основа перераспределения принятых лиц. Чешский премьер Андрей Бабиш приветствовал такой подход к проблеме:
«Я считаю это гигантским успехом. Квоты являлись темой №1 в течение четырех лет. Теперь от них отказались. Вышеградская четверка оставалась сплоченной и выстояла в этом тяжелом бою. Мы добились своего».
В Брюсселе возникла также договоренность, которая предполагает согласие всех членских государств ЕС по поводу реформы системы предоставления убежища. Переговоры по этому поводу идут уже с 2016 года.
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