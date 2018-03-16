Пражский зоопарк – ковчег для исчезающих видов

Координатор европейских программ по спасению животных

О них мы беседуем с директором пражского зоопарка Мирославом Бобеком.

«Посетители часто обращают, в первую очередь, внимание на таких популярных животных как слоны, гориллы, тигриная малышня, однако, к сожалению, не знают, какие виды из числа находящихся под критической угрозой (CriticallyEndangered, CR) или под угрозой (Endangered, EN) содержатся в нашем зоопарке. Поэтому мы стремимся представить этих редчайших питомцев также в рамках кампании. Мы также ведем Европейскую (European Studbook – ESB) и Международную племенные книги – в первом случае 13 редких и исчезающих видов, во втором – по двум. В трех случаях пражский зоопарк является координатором европейских программ по спасению животных (ЕЕP), и в некоторых именно мы и организуем программы по спасению исключительных популяций в рамках Европы».

Под критической угрозой находятся виды, количество особей которых в природе не превышает нескольких сотен. Пражский зоопарк ведет Всемирную племенную книгу королевы монгольских степей, лошади Пржевальского, и регулярно посылает этих животных в парк Гоби. Разведением лошадей Пржевальского, кроме пражского, занимаются также зоопарки Брно и Хомутова. Пражский зоопарк несет ответственность за Всемирную племенную книгу такого вида ящериц как кубинская циклура, причастен к программе сохранения обыкновенного стервятника, самого малого грифа Африка – этот вид оказался под самой большой угрозой исчезновения в Европе. На Балканах, к примеру, осталось уже менее 30 взрослых пар этих птиц. К слову, родовое название Neophron птица получила по имени Неофрона, древнегреческого персонажа «Метаморфоз», которого Зевс равно как любовника его матери Эгипия превратил в грифов.

«Мы с 2002 года ведем Европейскую племенную книгу стервятника – птицы живут небольшими группами, и с 2012 одновременно руководим программой по его спасению. В нашей компетенции и ведение Европейской книги некоторых видов черепах – Малазийской гигантской черепахи (или Калимантанской - лат. Orlitia borneensis), шиповатой индокитайской. Именно из пражского зоопарка был отправлен в Тайбей родившийся у нас детеныш чепрачного тапира, единственный азиатский вид тапиров, которого у нас ласково прозвали Пунтей.

В пражский зоопарк пара тапиров прибыла в 2010 году, в 2015 году она привела потомство. Согласно легенде, создатель сотворил тапира из оставшихся частей тел животных. Из-за своеобразного вида в Таиланде это животное называют p’somm-sett, то есть «помесь». Что касается Малазийской гигантской черепахи, этими особями в Чехии можно полюбоваться также в Королевстве тропиков зоопарка Брно.

– Мне хотелось бы упомянуть о таком, может быть, для многих не очень привлекательном и почти неизвестном виде как филиппинская дымчатая крыса (Phloeomys pallidus) – по-чешски velemýš obláčková. То есть мы называем ее гигантской мышью. Нашему зоопарку принадлежит пальма первенства в разведении этих мышевидных грызунов и пропаганде их содержания в других европейских зоопарках. Сегодня в европейских зоосадах насчитывается, по нашим сведениям, в целом уже 136 особей. Понимаю, что кто-то может сказать: «Речь идет о довольно-таки обыкновенном зверьке, чем это вы, собственно говоря, хвастаетесь».

Однако мы ведь не являемся коллекционерами марок, чтобы гордиться единственным раритетом в своем собрании. Мы гордимся тем, что научились разводить также виды животных, которые могут оказаться под угрозой исчезновения.

31 марта зоопарк откроет свой новый сезон, и вскоре мы непременно вновь заглянем в этот ковчег редких видов животных, чтобы рассказать вам о его новинках.