Пражский Град на фоне Кремля

– В чем состоит задача выставки?

– Представить всю историю Пражского Града, то есть начиная с романской эпохи и до ХХ века. Выставка освещает несколько исторических периодов, которые показывают Пражский Град как центр Чешского государства, причем не только политический, но и религиозный.

– Сообщается, что в числе экспонатов будут даже макеты некоторых сооружений Пражского Града.

– В макетах будут представлены фрагменты зданий, капители колонн собора св. Вита и св. Георгия и других древних построек.

– Известно, что с чешской стороны организатором выставки является администрация Пражского Града. А с российской – Министерство культуры РФ.

– Площадку для экспозиции предоставит Государственный исторический музей на Красной площади. Информация о чешской выставке должна появиться в программе его работы буквально в ближайшие дни – поскольку переговоры об организации выставки проходили в этом году, в долгосрочных планах музея «Сокровища Пражского Града» не значились.

– Чешские СМИ напоминают, что экспозиция станет определенным продолжением культурного диалога после прошедшей в 2011 г. в Пражском Граде выставки, посвященной династии Романовых. Насколько уникальным и необычным для Чешской Республики является вывоз за пределы страны предметов Святовацлавского клада? Вероятно, такие экспонаты мало путешествуют?

– Совершенно верно – эти предметы очень редко покидают пределы страны.

– Как вы можете прокомментировать сообщение, что в российскую столицу также будет привезен череп св. Людмилы?

– Да, есть сведения о том, что в Москву привезут останки св. Людмилы, включая ее череп, который, однако, не будет выставляться на территории музея, поскольку это очень ценная реликвия, так что это будет, скорее, связано с каким-либо религиозным мероприятием. Пока не решено, на какой площадке будут представлены мощи.

– Сообщалось, что череп святой будет выставляться в одном из московских храмов, поскольку Людмила почитается и в православии. Вероятно, эту часть организует Пражский епископат, поскольку мощи являются собственностью Чешской католической церкви?

– Да, и в этих переговорах участвует и Русская православная церковь, которая заинтересована в том, чтобы мощи св. Людмилы побывали в Москве, что станет событием и для православных христиан.

В очередь к мощам св. Людмилы

– Вы ожидаете, что это привлечет столь же большой интерес, каким он бывает, когда в Россию привозят мощи из Греции? Мы помним тот огромный ажиотаж, который вызвали останки Николая Чудотворца и пояс Богородицы. Вы ожидается, что и к черепу святой Людмилы могут выстроиться длинные очереди?

– Думаю, да, и внимание к этому событию будет очень большим, поскольку подобные реликвии очень редко вывозятся из Чехии, тем более на территорию России. Я считаю, что это станет одним из самых ярких мероприятий, сопровождающих приезд президента Чешской Республики в Москву.

– А на выставку «Сокровища Пражского Града» по вашим оценкам, придет много посетителей?

– Да, безусловно. Площадка для экспозиции выбрана очень удачно – это здание Исторического музея на Красной площади, так что посещаемость будет соответствовать этому месту. Для увеличения числа посетителей мы готовим дополнительную программу, включая лекции, которые будет читать куратор выставки доктор Сойка.

– В Москве живет немало чехов, которые, вероятно, тоже с нетерпением ждут эту выставку, которая даст им возможность, можно сказать, припасть к своим корням…

– Я уверен, что для чешской общины, проживающей в Центральной России, это станет важным событием, и буквально все они придут на выставку.

– Когда ожидается открытие «Сокровищ», и сколько они прогостят в Москве?

– Точную дату открытия я пока назвать не могу. Это произойдет в 20-х числах ноября, и продлится выставка примерно до 25 февраля 2018 г.

Остается добавить, что в Москве будет экспонироваться 126 предметов, включая копии коронационных регалий, оригиналы которых никогда не покидают пределы страны.

Самыми древними предметами из сокровищницы св. Вита, которым предстоит путешествие в Россию, станут реликварий XIV века и бронзовый подсвечник XII века. К числу ценнейших экспонатов также с полным правом можно отнести коллекцию тканей, связанных с именем св. Людмилы и чешских княжон и королев. В стенах Исторического музея появится чешская керамика, старинная мебель, копии скульптур, которыми украшал свое творения создатель храма св. Вита Петр Парлерж.

Так что прямо у стен Кремля посетители выставки смогут совершить путешествие по чешской истории длиной в тысячу лет – от эпохи Пршемысловичей до Люксембургов и Габсбургов, и завершая возникновением Чехословакии.