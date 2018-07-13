Пражские водители Uber подключатся к ЭУВ

Результатом подписания меморандума станет большая степень осведомленности государства о доходах, получаемых водителями Uber, так как они будут подключены к ЭУВ. Речь, правда, идет об обязанности, касающейся только новых шоферов Uber. Финансовое управление в результате этого шага получит возможность осуществлять контрольные налоговые операции.

«Во-первых, я хочу выразить удовлетворение тем, что, наконец-то что-то происходит. О необходимости разбираться с создавшейся ситуацией мы говорим уже несколько лет. Одновременно я должна заявить, что актуальное событие это лишь частичное изменение, а мы нуждаемся в корректировке целой концепции. Нам нужна полная реформа действующих правил, причем сразу в трех областях. Необходимо вешаться в систему ведения бизнеса, в отчисления налогов и взносов, а также перестроить систему защиты прав потребителей. Ничего подобного мы пока не зарегистрировали», – комментирует Карина Кубеликова, главный аналитик Экономической палаты Чешской Республики.

По ее мнению, необходимо сплошное снижение степени регулирования сферы индивидуальных пассажирских перевозок, создание одинаковых условий работы, чтобы не возникало предпосылок для создания альтернативных проектов.

– «Пока все переговоры ведутся лишь с Uber и никто не задумывается о правилах, которые были бы регламентированы законом. Нет планов по уравниванию параметров предпринимательского и налогового законодательства. Никто не ведет дискуссий по поводу точного определения того, что такое незапланированный доход от какого-либо вида деятельности, и доход от регулярного бизнеса. Мы все время занимаемся только одним конкретным случаем единственной фирмы, причем касается это только Праги. На основании дискуссий с профессионалами в марте текущего года Экономическая палата выдала 50 рекомендаций, в которых мы пытаемся доказать необходимость разработки общей концепции».

Согласно данным Uber, услугами системы в Праге пользуется около 300 тысяч человек. Разрастание клиентской базы за последний год составило 60%. С Uber в Чехии активно сотрудничает 2000 водителей.

На информацию о меморандуме с Uber, предусматривающем подключение к системе ЭУВ, столичные таксисты отреагировали заявлением о недостаточности данного шага и требованием принятия более радикальных мер против альтернативных перевозчиков. Озвучено также и предупреждение о проведении новых протестных мероприятий.