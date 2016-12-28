28-12-2016 14:31 | Катерина Айзпурвит

В чешской столице снова горят огни огромного светильника, символизирующего духовную стойкость и победу света над тьмой. В этом году Хануку, начало которой впервые за последние сорок лет совпало с Рождеством, пражская еврейская община посвятила памяти жертв террористической атаки на рождественскую ярмарку в Берлине.

Торжество, назначенное на вечер 27 декабря, собрало на площади им. Яна Палаха верующих, отмечающих этот иудейский праздник. Пражский восьмисвечник – его ставит на берегу Влтавы движение Хабад-Любавич – наверное, самый большой в Чехии, и зажигать его приходится с помощью небольшого подъемника.

«Так бывает каждый год – в этот праздник зажигаются ханукальные свечи как напоминание о победе восстания Маккавеев и новом освящении Храма. Это и означает слово "Ханука"», – рассказывает 35-летний член пражской еврейской общины, пришедший на площадь с женой и тремя детьми.

В празднике приняли участие также дипломаты и политики – перед светильником встретились министр культуры Даниэл Герман, мэр Праги Адриана Крначова, представители посольства Германии.

«Здесь, перед Рудольфинумом, мы традиционно зажигаем Ханукию. В этом году Ханука началась вечером Сочельника. Это торжество, во время которого пражане собираются, чтобы вместе с еврейской общиной, которая является составной частью Праги и чешской культуры, тоже отпраздновали Хануку», – напомнил собравшимся министр культуры Даниэл Герман.

И хотя Ханука – светлый праздник, прославляющий радость бытия, в этом году в нем звучат траурные ноты. Так, посол Чешской Республики в ФРГ Томаш Подивинский обратился к присутствующим с тремя сообщениями: «Первое. Бороться нужно до конца – польский водитель спас таким образом много жизней. Второе. Берлинцы не дали себя запугать – они отмечают праздники, выходят на улицу, собираются вместе. И третье – в парках ставили такие же светильники, как здесь, и в Берлине их было множество».

«Ханука – это праздник, напоминающий о борьбе с темнотой, со злом. Это праздник, которому нужно отмечать, выходя на улицу. В этом году Ханука совпала с Рождеством, и это как нельзя лучше показывает, что все мы в Европе находимся «в одной лодке», среди жертв, погибших в Берлине – и чешка, и израильтянка, и люди из других европейских стран. И сегодня мы просим каждого внести немного света в борьбу с той тьмой, которую здесь распространяют террористические организации», – объясняет главный редактор «Еврейской газеты» Томаш Елинек.

Как пражская еврейская община восприняла теракт в Берлине 19 декабря?

«Это – еще одна трагедия на том долгом пути, который начался много лет назад, когда под угрозой оказались многие объекты, связанные с еврейскими общинами. Сейчас под прицел террористов в Европе попали не только еврейские, но и другие объекты, что 10-15 лет назад мы не могли бы даже себе представить».

Некоторые политики связывают увеличение числа терактов в Европе с наплывом мигрантов. Согласен ли с этим утверждением представитель пражской еврейской общины?

«Полагаю, что связь там, безусловно, есть. Об этом говорит идентификация террористических групп, участвовавших в нападениях последних лет. Разумеется, прямая взаимозависимость присутствует не везде – часто это люди, уже давно живущие в Европе, второе-третье поколение, и с очагами терроризма на Ближнем Востоке они связаны идеологически.

Как уже было сказано, в этом году Ханука началась вечером 24 декабря, совпав с христианским Сочельником. Остается добавить несколько слов о самом празднике.

«Ханука напоминает о восстании Маккавеев, произошедшем во 2 веке до н.э. Это была борьба за свободу вероисповедания, за право исповедовать иудаизм. Праздник служит напоминанием о событии, когда при освобождении Храма был найден кувшинчик масла, которого могло хватить на один день горения светильника меноры, а менора горела целых восемь дней. Поэтому в Хануку мы вспоминаем о новом освящении Храма в течение восьми дней. Этот праздник не является библейским, и с ним не связаны какие-то строгие предписания. Главная обязанность верующего – радоваться этому чуду. И здесь, в Чехии, где люди не слишком набожны, этот праздник принадлежит к числу самых любимых», – рассказывает главный редактор пражской «Еврейской газеты» Томаш Елинек.