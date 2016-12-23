23-12-2016 12:59 | Антон Каймаков

Во второй раз в истории Чешской Республики крупные магазины в период грядущих рождественских и новогодних торжеств останутся закрытыми. Законодательно установленный запрет на торговлю в праздничные дни касается магазинов площадью более 200 квадратных метров. Норма имеет, как сторонников, так и противников. Группа сенаторов, например, намерена подать в связи с ограничением торговли конституционную жалобу. Некоторые фирмы заявили, что, невзирая на угрозу санкций, они не намерены подчиняться.

За первое нарушение запрета торговли в праздники в Чехии грозит штраф в размере 1 миллиона крон (37 тысяч евро), а в случае рецидива санкция увеличивается в пять раз. Чешская торговая инспекция уже ведет административную процедуру с некоторыми непослушными субъектами. Впервые магазинам пришлось принудительно закрыть свои двери 28 октября – в День основания независимого Чехословацкого государства. Тогда в числе нарушителей была, например, сеть Alza.cz, через Интернет торгующая компьютерами и иной электроникой. Ее владельцы считают ограничение рабочего времени магазинов противоречащим Конституции Чехии и европейскому праву. И во время рождественских и новогодних праздников этого года фирма Alza.cz также намерена продолжать обслуживать клиентов, выдавая им приобретенный товар в своих самых крупных центрах в Праге и Брно.

Пресс-секретарь Чешской торговой инспекции Иржи Фрёлих в данном случае предупреждает об угрозе штрафа: «Выдача товара – неотъемлемая часть торгового процесса. Продажа – это осуществление заказа, оплата и выдача товара клиенту. Любой из этих этапов, осуществляющийся в торговых помещениях площадью более 200 квадратных метров считается продажей».

Закрытыми в праздники, невзирая на площадь, должны остаться ломбарды, пункты приема вторсырья, комиссионные магазины. Наоборот, законодательное исключение распространяется на автозаправочные станции, аптеки, магазины, размещенные на вокзалах и в аэропортах, а также в больницах. Функционировать могут и интернет-магазины, поставляющие товар своим клиентам на дом.

Пресс-секретарь Чешской торговой инспекции Иржи Фрёлих: «Если онлайн-магазин товар развозит, то невозможно говорить о торговой площади, превышающей 200 квадратных метров. В этом случае его работа в праздники является законной».

Перед Рождеством в этом году чешские граждане смогут в крупных магазинах в последний раз отовариться до полудня 24 декабря. Полноценная работа магазинов возобновится 27 декабря.

«Мне закрытые магазины не мешают. Чаще всего мы успеваем сделать все необходимые покупки еще до Рождества. В праздник мы всегда должны быть уже дома», - считает молодой мужчина, проживающий в небольшом населенном пункте региона города Пльзень, где возможности сделать необходимые покупки, ограничены.

Такого же мнения придерживается и женщина, к которой радио обратилось с вопросом: «Я сама работаю в магазине и хорошо понимаю, о чем идет речь. Мне ограничения не мешают. Больших запасов мы не делаем. Два дня праздников – это не много».

Пожилой мужчина: «Мне лично закрытые магазины в праздник не мешают. Мы пенсионеры, отправиться за покупками можем когда угодно. Но мне кажется, что политики, вводя ограничение, ошиблись. Решать должны сами люди. Многие же в магазинах во время праздников подхалтуривают».