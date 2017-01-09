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Радиогазета Православное Рождество в Праге – молитва за мир и добро в каждом доме

09-01-2017 13:07 | Екатерина Сташевская

Молитвой, колядками, стихами и песнями отмечали 7 января в Праге православное Рождество в Российском центре науки и культуры.

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Рождественская елка в РЦНК, Фото: Екатерина Сташевская, Чешское радио - Радио ПрагаРождественская елка в РЦНК, Фото: Екатерина Сташевская, Чешское радио - Радио Прага – Как обычно вы отмечаете православное Рождество в Чехии?

«Живя здесь, мы празднуем как католическое Рождество, приходящееся на 24 декабря, так и православное по Юлианскому календарю», – рассказывает Мария Калиниченко, которую с Чехией связывает уже восемь лет.

«Вчера вместе с дочерью мы поджидали появление рождественской звезды, помолились, выпили чешской Бехеровки», – поделилась с нами Галина Пудрова.

– Какие православные рождественские традиции вы соблюдаете? Вы поститесь?

Православное Рождество, Фото: ЧТКПравославное Рождество, Фото: ЧТК «Да, мы постимся, посещаем церковь, причащаемся и исповедуемся, чтобы Господь простил нам все наши вольные и невольные прегрешения. Мы просим у Бога благословения, здоровья, чтобы в семье всегда был порядок и дети росли послушными. Мы просим, чтобы на Земле наступил мир – ведь сейчас такое беспокойное время: в России, на Украине, в Западной Европе и Сирии, где погибают дети. Я прошу Господа, чтобы в каждый дом пришли мир и добро».

На празднование православного Рождества пришла также Анастасия Калинина: «Да, конечно же, я соблюдаю пост, однако по состоянию здоровья мне необходимо было молочное, но мяса я не ела. Постимся мы 40 дней, а 6 января – в день, когда Иисус Христос пришел на свет, мы устраиваем вечерю, для которой, как правило, стараемся приготовить порядка тринадцати постных блюд. На ужин собирается вся семья, на следующее утро мы идем в церковь, а потом разговляемся. Прежде всего, мы отмечаем православное Рождество».

– В Праге вы чаще посещаете католические костелы или православные церкви?

Рождественская елка в РЦНК, Фото: Екатерина Сташевская, Чешское радио - Радио ПрагаРождественская елка в РЦНК, Фото: Екатерина Сташевская, Чешское радио - Радио Прага «Наверное, и те, и те одинаково. По субботам я хожу в православные церкви (одна из них стоит в пражском районе Альбертов), а по воскресеньям я бываю в костелах Св. Людмилы на площади Мира и Св. Вацлава, находящегося в Анделе».

«Я посещаю православные церкви. Буквально сегодня утром мы были на службе на Ольшанском кладбище. Когда-то я еще была в церкви Св. Людмилы и храме Св. Николая. Тогда я была просто в восторге: людей пришло очень много, все пели, и создавалось такое впечатление, будто бы ангелы сошли с небес и пели вместе со всем приходом. В католические костелы я в первую очередь захожу для того, чтобы послушать службу. В России мы православное Рождество отмечали точно так же, как и здесь в Чехии, обязательно посещали церковь».

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