Правительство в четвертый раз поднимает МРОТ

Утверждению 11% роста МРОТ (1200 крон – 46,2 евро) предшествовал обмен мнениями с профсоюзами, работодателями и некоторыми министерствами.

Первые требовали скачка сразу на 1500 крон (57,7 евро), аргументируя тем, что сумма-нетто минимальной зарплаты остается ниже черты бедности. В прошлом году чистая минимальная зарплата составляла 8811 крон (338,9 евро), а границу бедности по доходам аналитики установили на 10 691 крону (411,2 евро).

Работодатели, наоборот, выдвинули самое маленькое увеличение – 800 крон (30,8 евро). Министерство сельского хозяйства предлагало поднять МРОТ на 1000 крон (38,5 евро).

«Труд должен окупаться», - заявил по поводу принятого решения премьер Богуслав Соботка. Через увеличение МРОТ он надеется подтолкнуть общий рост зарплат в стране.

«По-моему, 12200 крон также недостаточно», - заявила министр труда и социальных дел Михаэла Марксова-Томинова.

Минимальную зарплату в Чешской Республике получает порядка 132 тысяч человек – 3,6% от общего количества трудоустроенных граждан. За время правления коалиционного правительства социал-демократов, христианских демократов и политического движения ANO, учитывая задуманное увеличение, МРОТ в Чехии, вырастет на 43,5%. До последних парламентских выборов минимальная оплата труда составляла лишь 8500 крон (327 евро).

Работодатели высказывают мнение, что тема минимальной зарплаты получила политическую окраску. Предприниматели отвергают скачкообразные увеличения и требуют создания четких правил для подъема МРОТ, так как подобный шаг требует подготовки и перераспределения денежных средств. Предпринимательские круги обращают внимание на то, что 11% увеличение МРОТ не соответствует ни общему увеличению зарплат, ни параметрам развития чешской экономики. Правительство уверено в обратном.