И здесь не обошлось без мистики – старинное предание гласит, что император выбрал для заложения первого камня в основание моста не только определенный месяц и день, но даже час и минуту – Карл IV верил, что цифровой ряд, содержащий год, месяц, день и час, принесет постройке удачу. Однако историк искусства, проректор Карлова университета Ян Ройт истинную концептуальность цифрового ряда ставит под сомнение:

«В те времена никто бы не смог с точностью вычислить 5 часов 31 минуту утра. Они тогда вообще были рады, что время можно измерять хотя бы часами. Поэтому все эти нюансы, о которых говорят астрономы и астрологи, я не считаю достоверными».

Следующая излюбленная легенда говорит, что для того, чтобы мост был крепким, в строительный раствор добавлялись яйца. Предание гласит, что по приказу императора яйца свозились в Прагу из самых отдаленных уголков государства. Например, жители Велвар так боялись не доставить яйца в столицу целыми, что предусмотрительно сварили их вкрутую.

«Ну, а в Унгоште узнали, что строительный раствор разбавляется молоком. Но молоко по дороге у них слегка прокисло, поэтому его отправили на изготовление сырков и творога», - рассказывает гид Пражской информационной службы Виктория Кралова.

Кстати, яйца в строительном растворе – не такая уж бессмыслица. Однако их присутствия исследователи не обнаружили, зато, в самом деле, нашли там молоко и вино. Ну, а помимо прочего, в смесь могло также добавляться пиво, творог, сахар, бычья кровь, моча и желчь. Еще одна легенда связана с крестом на Карловом мосту. Если внимательно приглядеться ко второй опоре строения со стороны Староместской мостовой башни, с обеих сторон можно заметить выступы. На одном из них во времена правления Карла IV находился крест. На противоположной стороне было место казни. Люди, осужденные на смерть, могли произнести перед крестом последнюю молитву. Крест стоял на мосту до тех пор, пока супруга короля Фридриха Пфальцкого Альжбета из-за ненависти к католицизму не приказала его устранить. Но со временем пражане вернули крест на место.

Так, Карлов мост на протяжении веков выполнял самые разные функции: ему довелось побывать променадом, крепостью, местом казни, находилась там и тюрьма, по нему даже проходили трамвайные пути. Историк искусства Ян Рот, тем не менее, считает, что важнейшей его функцией была торговля:

«Я считаю, что Карлов мост – это торговое сообщение между меньшим городом – Малой Страной и Старым городом. Когда рухнул старый Юдитин мост, было логично, что император старался восстановить сообщение как можно скорее».

Хотя профессор Ройт и упоминал, что значение цифрового ряда при строительстве моста преувеличено, было бы, пожалуй, неразумным отрицать, что символика на Карловом мосту не играет никакой роли.

«Безусловно, строение моста находится под покровительством святых. Например, на Староместской мостовой башне над мостом находится Святой Вит – тот святой, в честь которого был освящен собор. Так что мост был и важнейшим путем, ведущим на Пражский Град. На башне мы также можем видеть изображения самого императора Карла IV, его сына Вацлава IV, покровителей Чешских земель – Зикмунда, Вита, Прокопа, Войтеха, Вацлава и Девы Марии. Так что эта башня как бы предваряла символическую плоскость Карлова моста», - продолжает Ян Ройт.

Во время последней реконструкции на мосту было также обрамлено решеткой место, раньше малозаметное для туристов, – крест на парапете. Именно в этом месте был сброшен в воду Святой Ян Непомуцкий. Одна из современных легенд гласит, что цыганские дети затачивали об этот крест монетки, чтобы разрезать ими сумки прогуливающихся гостей. Правда это или нет – сказать, конечно же, трудно. Решетка украшала это место еще в XVIII столетии, и сегодня она вновь на месте – вместе с изображением Святого Ян Непомуцкого, статуя которого находится всего в нескольких шагах оттуда. Это место известно практически каждому туристу – к нему приходят загадывать свои самые сокровенные желания, которые, конечно же, исполняются.

С уверенностью же можно сказать, что в 2007 году во Влтаве нашлась надпись на иврите, некогда сорванная стихией со скульптурной группы Святого Креста. Эта находка считается поистине редкой. А можно ли ждать от Карлова моста еще каких-нибудь сюрпризов для исследователей?

«Во время проведения последних исследований уже чего только не сделали, так что новые серьезные находки стали бы, скорее, большой случайностью. Мы знаем уже все о том, как мост строился. Даже скульптуры, которые в XIX веке упали с моста во время наводнения, уже обнаружены и находятся сегодня в Лапидарии Национального музея», - заключает историк искусства Ян Ройт.